Rážová se nakazila koronavirem, Babiš do karantény nemusí

Praha - Hlavní hygienička Jarmila Rážová se nakazila koronavirem. Potvrdil to u ní výsledek testu. Rážová je nyní v domácí izolaci. ČTK to řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) podle ní nastoupí do domácí karantény. On i další členové vedení resortu půjdou dnes na testy a podle výsledků se rozhodne o postupu, uvedla mluvčí. Pražští hygienici oznámili, že nyní dohledávají kontakty a posoudí, u kterých bude nutné testování a karantény.

"Laboratorní výsledek Hygienická stanice hlavního města Prahy obdržela v ranních hodinách dnešního dne a ihned zahájila příslušné epidemiologické šetření," uvedl mluvčí pražských hygieniků Zbyněk Boublík. Jméno hlavní hygieničky nesdělil. Zmínil pouze, že "pozitivní osoba" je v domácí izolaci. Rážová podle mluvčí ministerstva pocítila příznaky onemocnění, proto se nechala otestovat.

Podle Boublíka je cílem hygieniků dohledat maximální množství lidí a posoudit, zda byli s pacientem "v epidemiologicky významném kontaktu". Poté se rozhodne o postupu, testech a karanténách.

Štěpanyová ČTK řekla, že ministr i další pracovníci ministerstva půjdou na testy dnes. Podstoupit by je měli ti, kteří strávili s hlavní hygieničkou víc než 15 minut. "Ministr zdravotnictví nastoupí do domácí karantény," uvedla mluvčí.

Vojtěch dnes zrušil svůj program v Karlovarském kraji právě proto, že byl v kontaktu s člověkem pozitivním na covid-19, sdělil ČTK krajský úřad. Měl navštívit nemocnice v Chebu a Sokolově. Do Chebu sice dorazil, krátce po zahájení návštěvy se ale omluvil a z preventivních důvodů návštěvu ukončil a vrátil se do Prahy.

Ministerstvo přijímá opatření. V budově je povinné nošení roušek. Část zaměstnanců bude z preventivních důvodů pracovat z domova, upřesnila mluvčí.

Babiš po schůzce s Rážovou do karantény nemusí, seděl dost daleko

Premiér Andrej Babiš (ANO) ani další lidé z úřadu vlády, kteří se účastnili úterní schůzky s hygieničkou Rážovou, do karantény nemusí. Babiš dnes ČTK řekl, že podle rozhodnutí ředitelky pražské hygienické stanice Zdeňky Jágrové se jich žádná omezení týkat nebudou, protože při jednání seděli v dostatečné vzdálenosti a dodrželi další preventivní opatření. Babiš svůj další program nemění, uskuteční se i dnešní mimořádné jednání kabinetu prostřednictvím videokonference. U Rážové potvrdily testy nákazu koronavirem, nyní je v domácí izolaci.

Babiš uvedl, že ho Jágrová dnes dopoledne kontaktovala. "Já nosím téměř všude respirátor FFP2, v místnosti bylo větráno, byly tam vysoké stropy," řekl ČTK premiér. V místnosti je podle něj navíc až čtyřmetrový rozestup mezi řadou stolů, u kterých sedí zástupci Strakovy akademie a ostatní hosté. "Na základě toho paní Jágrová říká, že nemusíme do karantény jít, nemáme žádné rozhodnutí hygieny, že bychom se měli omezovat," dodal premiér.