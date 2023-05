Ray Service má otevřené dveře k dodávkám komponentů a systémů pro bojová vozidla pěchoty a stíhačky F-35

Na letošním ročníku veletrhu IDET budeme prezentovat řadu nových produktů. Jedním z nich je souprava anemometru, autonomního a velmi odolného systému měření a zobrazení vybraných klimatických veličin. Součástí expozice bude také protipožární zabezpečovací systém pro pozemní techniku, vypočítává generální ředitel Jakub Gabriel.

Letošní, už 19. ročník veletrhu IDET, čili mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky, se koná opět v jarním termínu. S čím na něj přijede Ray Service a na co bychom mohli pozvat návštěvníky?

Na letošním ročníku veletrhu IDET budeme prezentovat řadu nových produktů. Jedním z nich je souprava anemometru, autonomního a velmi odolného systému měření a zobrazení vybraných klimatických veličin. Princip konstrukce lze použít pro měření různých fyzikálních veličin v mnoha průmyslových i MIL aplikacích. Součástí expozice bude také protipožární zabezpečovací systém pro pozemní techniku. Dalšími zajímavými produkty, na které se návštěvníci veletrhu mohou těšit, jsou řešení elektromagnetické kompatibility jednotlivých skupin pozemních vozidel, kompletní externí osvětlení vozidel řízené po sběrnici nebo digitální palubní deska EGIS.

Mezi novými počiny vaší firmy jmenujete inteligentní testovací zařízení AGATHA. Pojďme si ho přiblížit…

Začal bych tím, že všechny naše produkty stoprocentně testujeme, a to i několikrát během výrobního cyklu. Naši zákazníci, mezi které patří například Boeing, Rheinmetall Defence, General Dynamics European Land Systems nebo BAE Systems Hägglunds, vyžadují stoprocentní přesnost výroby. Jak samotný název zařízení napovídá – Absolutely Grandicious Automat for Testing of High-Tech Assemblies –, jde o velmi inteligentní zařízení pro testování komplexní elektroniky. Má pro nás velký přínos v tom, že díky automatizovanému testování jsou výstupy rychlejší, a také protože nabízí variabilitu, snadnou obsluhu a dokáže zpracovávat veškeré elektronické signály nebo cokoliv, co lze pomocí čidel a snímačů převést na elektrické veličiny.

Proč si myslíte, že je důležité, aby se lidé na veletrzích potkávali osobně? Není to tak dávno, co to možné nebylo, a svět také nějak fungoval… Jak to vidíte vy?

Ty dva roky nebyla zase tak dlouhá doba. Navíc některé veletrhy v omezeném režimu běžely, takže jsme se potkávali i tak. Setkání tváří v tvář, kdy máte možnost jednat o obchodních záležitostech ve více přátelštější atmosféře, vám však žádné obrazovky ani telefony nenahradí. Stejně tak nenahradí networking na veletrhu ten virtuální.

Jak jste vůbec pandemii zvládli, jaká opatření jste museli přijmout – a jak se tyto kroky promítly do chodu Ray Service?

THP zaměstnanci pracovali více v režimu homeoffice. Výroba běžela standardně při dodržování hygienických opatření. Navíc jsme se snažili izolovat jednotlivé týmy od sebe. S klienty převládaly telekonference. Většina firem na tom byla podobně, takže jsme se všichni snažili, aby business pokračoval dál, jako před covidem. S tím rozdílem, že se odehrával více ve virtuálním prostředí.

Jaký byl vlastně IDET číslo 18 na podzim 2021, byl jiný? Pokud ano, v čem?

Byl to první veletrh po rozvolnění covidových opatření. Někteří lidé se báli setkávat, a to se projevilo na návštěvnosti, ne všichni přijeli. Proto se těšíme na letošní ročník a na plnou účast.

Uvádíte, že jste mezinárodním inovativním výrobcem kabelových svazků, elektromechanických celků a elektronických zařízení a distributorem a integrátorem kabelových komponent a systémů s 30 lety zkušeností. Pojďme si v krátkosti připomenout vaše začátky a milníky, jimiž jste si prošli.

Ray Service je na trhu od roku 1994, a naše centrála je ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Naše začátky jsou úzce spojeny s leteckým průmyslem, který má v kraji velkou historii. V 90. letech jsme vyrostli jako výhradní distributor řady globálních výrobců v oblasti elektrotechnických materiálů a byli jsme také u vývoje a výroby prvních porevolučních projektů pro Armádu České republiky, které se dělaly novými technologiemi. Na začátku nového milénia jsme se dále zaměřili na export našich výrobků do zemí NATO a v letectví se kvalifikovali do dodavatelského řetězce Airbus a Boeing.

Jak vlastně vypadá vaše výrobní portfolio a balance domácí trh-export?

Vyrábíme kabelové svazky, elektromechanické sestavy a elektronické zařízení pro obranný a letecký průmysl, částečně také pro motorsport. Balance domácí trh – export se pohybuje v poměru 30:70. Doufáme, že se to s aktuálními projekty, jako jsou stíhačky F-35 a nákup bojových vozidel pěchoty, vylepší ve prospěch domácího trhu.

Jaké portfolio produktů si můžeme představit pod názvem elektromechanické celky?

Jde o vetroniku, tedy architekturu propojení systémů bojových a logistických vozidel, kam patří komplexní elektronika, ECU systémy, kontrolní jednotky, řídící panely, testery, osvětlení nebo také systém požární ochrany pro obrněná vozidla.

Změna v globální bezpečnostní situaci od února 2022 ovlivnila celosvětový zájem o vojenský materiál a jeho příslušenství. Jak si stojí v tomto směru vaše produkce, jste na tom podobně jako některé další firmy, které hlásí její vyprodání na několik let dopředu?

Cítíme významný nárůst zakázek, proto investujeme do svých továren v České republice a na Slovensku a rozšiřujeme výrobu. Výhodou je, že většina těchto projektů bude trvat více let, některé z nich i do konce aktuální dekády.

V roce 2019 jste se stali Zaměstnavatelem regionu, kolik pracovníků máte?

V současnosti máme kolem 350 zaměstnanců, ale objem práce neustále roste a s plánovanými projekty očekáváme další výrazný růst napříč profesemi od vývoje, konstrukce, přes výrobu až po nákup a prodej.

Zapojili jste se do projektu Nenech to být (NNTB) a spustili anonymní on-line schránku důvěry, jež má pomáhat zaměstnancům i veřejnosti svěřit se s překážkami, na které při práci nebo spolupráci naráží. Odkdy tento projekt běží, s jakou odezvou?

Projekt jsme spustili v lednu letošního roku. Máme radost, že se setkal s pozitivní odezvou u zaměstnanců. Za těch pár měsíců se nám už někteří svěřili se svými podněty z firemního života. Je to pro nás užitečný nástroj, jak posouvat a zlepšovat firemní kulturu.

Otázka na závěr: kde byste chtěli mít Ray Service nejbližších letech a jak by měla firma ideálně vypadat?

Významně digitalizujeme a automatizujeme výrobu. Naší firemní vizí je být v pozici vyhledávaného partnera, specialisty na komplexní služby v oblasti elektrických a elektronických systémů pro obranný a letecký průmysl.