Ravenhillovu cenu dostal Františák za hru o Werichovi a Holanovi

Praha - Cenu Marka Ravenhilla za nejlepší inscenaci současné hry za rok 2019 dostal Martin Františák. Porota ze čtyř nominovaných vybrala jako vítěznou jeho inscenaci hry Pavla Jurdy Hadry, kosti, kůže, která připomíná soužití dvou významných a diametrálně odlišných umělců Jana Wericha a Vladimíra Holana. Uvádí ji Švandovo divadlo v Praze. Ceremoniál, při kterém se ceny předávají, letos kvůli koronaviru nahradilo vyhlášení vítězů v televizi.

Cena pro nejlépe inscenovanou současnou hru se dnes udílela podesáté. Nese jméno po třiapadesátiletém britském dramatikovi Marku Ravenhillovi. Patří mezi zakladatele coolness dramatiky, která ve druhé polovině 90. let šokovala publikum otevřeností a zobrazením fyzických i psychických krutostí současného světa. Na českých jevištích se objevily jeho hry Shopping and Fucking, Polaroidy, Faust/Faust je mrtvý a Bazén (bez vody). Organizátoři ho v roce 2011 oslovili, zda by cenu mohli pojmenovat po něm - a on to přijal.

Letos porota vybírala z více než 70 inscenací, do užší nominace se dostaly ještě inscenace Bezruký Frantík z Divadla pod Palmovkou, Transky, body, vteřiny Divadla Petra Bezruče Ostrava a Don Quijote brněnského divadla Husa na provázku.

Hra Hadry, kosti, kůže vypráví o dvacetiletém společném soužití Wericha a Holana ve vile na pražském ostrově Kampa. Oba umělci zemřeli v roce 1980. "Tématem hry je frustrace protagonistů české poválečné kultury z reglementovaného socialisticko-realistického umění. Představitelé obou hlavních postav jsou ukázáni v gestu odporu, které odpovídá jejich povahám: Holan je nesmiřitelně negativistický, Werich privátně požitkářský," uvedla členka poroty Alena Zemančíková.

Text Pavla Jurdy podle ní objevuje v postavách dramatické momenty nejen ve vztahu k vnějším poměrům, ale zejména v hloubi jejich osobnostního založení. Inscenace se díky vyrovnanému ansámblovému hraní dokáže vystříhat hodnotících klišé. (...) Vzniklo dílo mimořádné hloubky a působivosti, tematicky zpřítomňující konflikt umělce se světem," doplnila.

V loňském roce získala Cenu Marka Ravenhilla inscenace Agent tzv. společenský spolku Testis v režii Martiny Kinské. Předchozími laureáty jsou režiséři Dušan Pařízek, Daniel Špinar, Jiří Havelka, Ivan Krejčí, Martina Schlegelová, Adam Svozil, Mikoláš Tyc a David Šiktanc.