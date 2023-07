Ratifikace vstupu Švédska do NATO je jen technickou otázkou, tvrdí Budapešť

Budapešť/Vilnius - Ratifikace vstupu Švédska do NATO Maďarskem je už jen technickou otázkou. Uvedl to na svém facebookovém profilu maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó, který odjíždí na summit NATO ve Vilniusu. Z členských zemí aliance dosud žádost Švédska o vstup do aliance neratifikovaly pouze Turecko a právě Maďarsko. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondělí oznámil, že žádost Švédska pošle k ratifikaci do parlamentu co nejdříve.

Szijjártó uvedl, že nejdůležitějšími tématy dvoudenního vilniuského summitu bude válka na Ukrajině a vstup Švédska do NATO. "Pozice Maďarska je jasná: Na Ukrajině potřebujeme mír co nejdříve, protože to je jediný způsob, jak zachránit lidské životy. Náš postoj ke Švédsku je také jasný: Vláda podporuje připojení k NATO, proto jsme před mnoha měsíci parlamentu představili návrh k této záležitosti. Uzavření ratifikačního procesu je jen technický problém," napsal šéf maďarské diplomacie.

Za hlavní překážku vstupu Švédska do NATO bylo až do pondělka považováno Turecko. Ankara Stockholmu vytýkala, že nepostupuje dostatečně rázně proti organizacím, které turecké úřady považují za teroristické, například proti Straně kurdských pracujících (PKK) či milicím YPG. Svou ratifikaci však oddalovala také Budapešť. Vláda v Budapešti to vysvětlovala i tím, že ji Švédsko kritizuje kvůli porušování principů demokracie a právního státu.

Švédsko podalo přihlášku do NATO loni společně s Finskem v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Finsko se stalo 31. členem Severoatlantické aliance letos v dubnu.