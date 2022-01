Hostivice (u Prahy) - David Rath respektuje rozsudek, na jehož základě strávil ve vězení 3,5 roku kvůli korupci. Řekl to dnes médiím po návratu do Hostivice u Prahy, v níž žije. Připouští, že udělal řadu chyb. Do politiky se vrátit nechce, dodal. Na improvizovaném briefingu v hostivické restauraci řekl, že bude ještě několik týdnů dojíždět do brněnské věznice jako lékař na částečný úvazek.

Rathovi zbývá doplatit pět milionů z desetimilionového peněžitého trestu. Podle jeho advokáta Romana Jelínka se placení nevyhýbá. Z advokátova vyjádření vyplývá, že Rath zřejmě musí ke splacení trestu prodat svůj dosavadní majetek.

Rath dnes řekl, že ho zájem médii překvapil, a poděkoval Svazu pacientů ČR za záruku a podání návrhu na propuštění. Poděkovat také svému advokátovi.

Rath si odpykal polovinu ze sedmiletého trestu. O jeho propuštění dnes ráno v neveřejném jednání rozhodl Krajský soud v Brně, který zamítl stížnost státní zástupkyně proti Rathovu podmíněnému propuštění se zkušební dobou sedmi let.

Svaz pacientů podal návrh na propuštění, protože Rath si podle jeho prezidenta Luboše Olejára jako každý jiný občan odslouží polovinu svého trestu, tak má právo žádat o propuštění, řekl novinářům prezident.

Ratha policie zadržela v květnu roku 2012 se sedmimilionovým úplatkem v krabici od vína. Pražský vrchní soud později uznal Rathovu vinu v případu ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku. V této větvi kauzy Rath dostal sedmiletý trest vězení, desetimilionový peněžitý trest a zákaz činnosti, a to za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a poškození finančních zájmů EU. Z částky zatím zaplatil zhruba polovinu.

Bývalý středočeský hejtman David Rath dnes půl hodiny před polednem opustil věznici v Brně, kde si odpykal polovinu ze sedmiletého trestu za korupci. O jeho propuštění dnes ráno v neveřejném jednání rozhodl Krajský soud v Brně, který zamítl stížnost státní zástupkyně proti Rathovu podmíněnému propuštění se zkušební dobou sedmi let. Rath vyšel ze dveří věznice s taškou a nastoupil do dodávky přistavené ke dveřím. S novináři nemluvil.

O Rathově podmíněném propuštění rozhodl loni v listopadu městský soud, ale státní zástupkyně se proti tomu odvolala. Proto někdejší výrazný politik ČSSD musel čekat do dnešního rozhodnutí krajského soudu.

Městský soud loni zohlednil, že Rathovo hodnocení z věznic bylo velmi kladné a pro nápravu udělal maximum. Státní zástupkyně ale namítala, že nenastala sebereflexe v takové míře, aby si uvědomil, co spáchal a jaký to mělo vliv na nahlížení politiky. Připomněla i to, že nezaplatil celý peněžitý trest. Zmínila také, že propuštění by mohlo být předčasné, protože mu byl trest v související kauze nepravomocně o rok zvýšen.

Návrhem se zabývaly soudy v Brně, protože Rath si trest odpykával ve věznici v Brně-Bohunicích. Žádost nepodal Rathův advokát, ale organizace Svaz pacientů České republiky.

Ratha policie zadržela v květnu roku 2012 se sedmimilionovým úplatkem v krabici od vína. Pražský vrchní soud později uznal Rathovu vinu v případu ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku. V této takzvané první větvi kauzy Rath dostal sedmiletý trest vězení a také desetimilionový peněžitý trest a zákaz činnosti, a to za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a poškození finančních zájmů EU. Z částky zatím zaplatil zhruba polovinu. Rozsudek v této větvi korupční kauzy kolem Ratha loni potvrdil Nejvyšší soud, když odmítl všechna dovolání.

Ve druhé větvi kauzy prodloužil Krajský soud v Praze Rathovi nepravomocně trest ještě o rok. Trestné činnosti kolem zdravotnických zakázek v kraji se podle senátu dopustilo i dalších osm obžalovaných lidí a devět firem, včetně stavební firmy Metrostav. Druhou větví se teprve bude zabývat odvolací vrchní soud, a to v dubnu.