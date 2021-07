Rapper Marpo vydal nové album, chystá se koncertovat a boxovat s Vémolou

Praha - Rapper Otakar Petřina vystupujícím pod jménem Marpo vydal nové album Backwoods Bred. Nové písně představí na letních koncertech. Od konce srpna se místo hudby bude věnovat tréninku na boxerský zápas, ve kterém 13. listopadu nastoupí proti českému bojovníkovi ve smíšených bojových uměních Karlosu "Terminátorovi" Vémolovi. Marpo to uvedl v rozhovoru s ČTK.

"Nejbližší koncert budu mít 23. července na pražské Štvanici, kdy se uskuteční veřejné vážení před galavečerem Oktagon 26 a zároveň odtajnění motivačního videa k zápasu, v němž nastoupím proti Carlosovi 13. listopadu v O2 areně," řekl Marpo.

Šestatřicetiletý rapper albem Backwoods Bred navazuje na své nejúspěšnější album Dead Man Walking z roku 2018, které poprvé nabídlo kombinaci rapu, country a blues, kterou pravděpodobně nikdo jiný v Česku nedělá. "V Americe je takové míchání stylů běžné, ale když se u nás řekne country, tak se mladým lidem trochu protočí oči, protože je ty táboráky nebaví. Ale je rozdíl mezi českým a americkým popovým country," sdělil Marpo, na kterého "blues dýchlo" při pobytu v oblastech americké Louisiany a Mississippi, kde zároveň natočil videoklipy a nafotil vizuály k desce.

Deska vznikla částečně na dálku, jelikož pandemická situace nedovolila se s producenty Marcusem Tranem a Clintem Murphym potkat. Clint měl přiletět z Anglie, ale česká strana mu nedovolila vstup do země, takže pracovali tak, že si sdíleli obrazovku laptopu. Snazší to bylo s filipínským producentem Tranem žijícím v Česku. "Marcus je obrovský producentský talent, má neskutečné cítění. Jsme na sebe napojení jako bratři," podotkl Marpo.

Na desce vedle producentů a Marpa pracovali členové projektu TroubleGang, jehož je Marpo součástí, vystupující pod jmény WHNT a Kap. Mezi hosty se objevila jména FJ Outlaw, Hard Target nebo Aepar. "Už nemusím jako v mládí všechno dělat sám a nechám si teď do sólové desky sáhnout. Myslím, že to bylo ku prospěchu věci," řekl Marpo.

Marpo novou desku představil čtyřmi videoklipy a vedle aktivit na sociálních sítí plánuje také letní koncerty. "Je důležité hrát na živo. A řekl jsem si, že ta deska je tak dobrá, že klidně vezmeme kytaru a cajon a zahrajeme to pár lidem na náměstí, podepíšeme se a pojedeme dál. Koncerty mě baví a je mi jedno, jestli budeme hrát pro pět nebo 5000 lidí," uvedl.

Před listopadovým boxerským soubojem s Vémolou je Marpo optimistou. "Věřím, že vyhraju, on by mě v kleci asi zabil, ale perfektní boxer není," uvedl. "Karlos je profesionál a váží o třicet kilo víc. Když ho porazím, bude to po sportovní stránce něco znamenat," dodal hudebník, který před třemi lety v O2 areně v boxerském duelu rapperů porazil Rytmuse (Patrika Vrbovského).

Marpo, bývalý bubeník skupiny Chinaski, pochází z hudební rodiny. Jeho matka je promotérkou a v roce 2017 zesnulý otec Ota Petřina byl uznávaným skladatelem a kytaristou spolupracujícím s Petrou Janů, Václavem Neckářem a dalšími hudebníky a zpěváky. "Tátovi moje muzika nic neříkala, ale nová deska Backwoods Bred by se mu líbila. Určitě by byl nadšený," dodal.