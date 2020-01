Rapper Eminem překvapivě vydal nové album

New York - Americký rapper Eminem dnes bez předchozího avíza vydal nové album nazvané Music to be Murdered By. Dnes o tom informoval na svém twitterovém účtu. Své fanoušky podobně zaskočil i předloni se svým předchozím albem Kamikaze.

Na krvavě rudém obalu nové desky je fotografie 47letého Eminema s pistolí a sekyrou u hlavy. Zpěvákovi pro ni bylo vzorem album z roku 1958, na němž se objevil režisér Alfred Hitchcock a na jehož obalu je stejně stylizovaný snímek tohoto filmaře proslulého horory. "Inspiroval mě mistr, strýčku Alfrede," napsal k tomu Eminem.

Na novém albu je 20 skladeb a jako hosty si na něj Eminem přizval britského zpěváka Eda Sheerana nebo amerického rappera Juice Wrlda, který zemřel v prosinci. Eminem rapuje o drogách, násilí nebo psychických potížích, což jsou motivy, které se v jeho tvorbě objevují často a kterými testuje hranice toho, co je ještě přijatelné. Ke skladbě Darkness zveřejnil klip, v němž se podle všeho vrací k masakru na countryovém festivalu v Las Vegas z října 2017 a dalším případům střelby se smrtelnými následky. Klip končí otázkou "Kdy toto skončí" a odpovědí "Až to hodně lidem nebude jedno". Eminem vyzývá Američany, aby šli k volbám, jež se budou konat letos na podzim, a pomohli změnit zákony o držení zbraní ve Spojených státech.