Atlanta (Spojené státy) - Rapper známý jako 21 Savage může být propuštěn z imigrační vazby na kauci. Zadržen byl začátkem února americkými úřady kvůli tomu, že ve Spojených státech pobýval nelegálně. Agentura AP nejdříve informovala, že umělec už je na svobodě. Posléze s odvoláním na jeho právníka upřesnila, že rozhodnutí o propuštění padlo příliš pozdě na to, aby mohl být rapper propuštěn dnes. Právník očekává, že jeho klient se z vazby dostane ve středu.

21 Savage, vlastním jménem Sha Yaa Bin Abraham-Joseph, bude moci zůstat na svobodě do doby, než se bude konat stání ohledně jeho vyhoštění. Podle americké přistěhovalecké a celní policie (ICE) je občanem Británie. Tento nyní 26letý muž přijel do Spojených států, když mu bylo sedm let. Vízum mu vypršelo v roce 2006, od té doby tak žije v USA nelegálně. Až do svého zatčení byl považován za Američana původem z Atlanty.

Rapper 21 Savage je nyní v USA na vrcholu popularity. Loni získal například ocenění MTV za nejlepší píseň roku za hostování na nahrávce Rockstar amerického rappera Post Malonea a pro letošní ceny Grammy měla tato skladba dvě nominace. Tuto neděli měl 21 Savage na předávání Grammy v Los Angeles vystupovat, místo toho byl ve vazbě. "Byl tam aspoň v duchu a je vděčný za podporu z celého světa a více než kdykoliv jindy se těší na to, jak bude se svými blízkými a jak bude dělat hudbu, která sbližuje lidi," napsali právní zástupci hudebníka po rozhodnutí o jeho propuštění.