Rapeři natočili píseň pro český olympijský tým, v klipu hrají sportovci

Praha - Rapeři Paulie Garand a Rest natočili píseň pro český olympijský tým. V klipu, jehož vznik inicioval Český olympijský výbor (ČOV), vystupují účastníci blížících se her v Tokiu Josef Dostál, Martin Fuksa, Kristiina Mäki a Jakub Tomeček. Vedle tokijské olympiády, která začne za týden, by měla nová skladba povzbuzovat sportovce i na zimních olympijských hrách 2022 v Pekingu. Ty jsou na programu za půl roku.

Klip s názvem Stamina vypráví příběh vysloužilého sportovce, který vzpomíná na život plný sportu. Na své dětství, závodní i trenérskou kariéru. Na konci klipu předává medailonek, který ho provázel celý život, své vnučce. Hlavní sportovní roli si zahrál kanoista Fuksa. "Paulie a Rest jsou už nyní rapové legendy. Udělali mi mega radost, jsem jejich velký fanoušek. Z natáčení mám zážitek na celý život," pochvaloval si v tiskové zprávě.

Rap poslouchají i kajakář Dostál a mílařka Mäki, kteří se v klipu rovněž objevují. Naopak střelec Tomeček dává přednost jinému stylu. "Když mi poslal olympijský tým tuhle písničku, říkal jsem si cože? Rap? Pustil jsem si to dvakrát třikrát a zjistil, že to má skvělý text. Že je o nás, že to je chytrý a možná, že mám k rapu zbytečně předsudky. Rozhodl jsem se tu myšlenku podpořit a účastnit se i natáčení klipu. Věřím, že se ten track bude líbit i mimo rapovovou komunitu. Já jsem jasným důkazem," řekl český skeetař.