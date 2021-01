Ráno začne zápis nejstarších k očkování proti covidu

Praha - V pátek ráno se mohou lidé starší 80 let začít registrovat na očkování proti covidu-19, a to pomocí webové stránky či telefonní linky 1221. Zdravotníci se budou dál hlásit přes zdravotnická zařízení, registrace pro ně začne po víkendu, nejpozději 22. ledna. Vakcínu v Česku dostalo ke středečnímu večeru necelých 71.000 lidí, ani ne polovinu dodaných dávek. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by očkování mělo postupovat rychleji. Kvůli informacím, že se ve Státním zdravotním ústavu (SZÚ) očkovali vedle zaměstnanců i jejich příbuzní nepatřící mezi rizikové osoby, dnes rezignoval jeho ředitel Pavel Březovský.

Index rizika protiepidemického systému PES, kterým se řídí opatření proti šíření nemoci covid-19, dnes klesl z nejvyššího pátého stupně na čtvrtý. Nyní činí 75 bodů ze sta, což je horní hranice čtvrtého stupně. Hlavním důvodem poklesu rizikového skóre je snížení takzvaného reprodukčního čísla, které udává průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného, na 0,82.

Situace v nemocnicích ale zůstává kvůli počtu pacientů i oslabenému personálu dál napjatá, v některých řeší nedostatek lůžek s intenzivní péčí převozem do jiných krajů. V nemocnicích je nyní s covidem přes 7000 pacientů, méně než minulý týden. Zhruba 1100 pacientů bylo ve vážném stavu.

Zpomalování epidemie by se v nemocnicích mohlo začít projevovat možná příští týden. Vláda proto zatím neuvažuje o rozvolnění restrikcí, upravuje ale tabulku opatření rozdělených do pěti stupňů systému PES. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) by nová pravidla mohla platit po 22. lednu. Uvažuje se například o otevření některých služeb či hotelů klientům s negativním testem na koronavirus i ve vyšších stupních rizika.

Bývalý ministr zdravotnictví, epidemiolog Roman Prymula odhaduje, že s řadou poměrně tvrdých restrikcí se dá počítat zhruba do března, mezi dubnem a červnem nastane podle něj fáze postupného rozvolňování a od června by měla platit jen mírná opatření korespondující s loňským létem, či mírnější.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes spolu s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO) oznámili, že registrace určená zatím pro nejstarší občany začne v pátek 15. ledna v 08:00. Hlásit se mohou přes web crs.uzis.cz nebo registrace.mzcr.cz a telefonní linku 1221. Celkem je v Česku kolem 441.000 lidí nad 80 let, většina z nich žije doma. Po víkendu přijdou na řadu i zdravotníci, od února se má systém otevřít i pro další zájemce, kteří budou postupně očkováni s ohledem na svůj věk, zdravotní stav či profesi. Podle vládního zmocněnce pro IT Vladimíra Dzurilly se systém testuje a velký nápor zájemců by měl vydržet.

Pomoci seniorům s přihlašováním mohou jejich blízcí a praktičtí lékaři. Lékárníci by se mohli podílet na ředění vakcín a přípravě očkovacích látek nejen v lékárnách, ale i v očkovacích centrech. Registrace pacientů k očkování v lékárnách bude možná jako poslední varianta.

Nyní funguje 31 center při velkých nemocnicích a zapojila se i některá menší zařízení. Týdně přijde do Česka asi 70.000 dávek. Postupně budou centra očkovat zároveň dál zdravotníky a lidi v domovech, od neděle i druhou dávkou. Dál mají vznikat také velkokapacitní centra.

Babiš řekl, že není spokojen s rychlostí očkování proti nemoci covid-19 v Česku. Chce, aby byly dávky vakcín využity dříve, než budou dodány další. Babiš sám převzal za průběh očkování v zemi osobní odpovědnost, reagovala opozice. Kritizovala i nedostatek dat o očkovaných proti covidu-19.

Březovský po oznámeném odchodu z čela Státního zdravotního ústavu uvedl, že za situaci s očkováním v SZÚ přijímá veškerou odpovědnost. Babiš řekl, že podobné excesy se nemohou opakovat a chování úřadu označil za absolutně nepřijatelné. Server Seznam Zprávy napsal, že SZÚ rozdělil tisícovku vakcín proti nemoci covid-19 mezi své zaměstnance, ale i jejich příbuzné. Mluvčí ústavu očkování rodinných příslušníků popřela. Blatný avizoval, že si Březovského předvolá, pokusy předběhnout v pořadníku očkování prioritní skupiny nelze podle něj tolerovat. SZÚ měl využít přidělené vakcíny pro zdravotníky a seniory v domovech, což se podle Blatného nestalo.

V nemocnicích nyní funguje praxe, že pokud se někdo z předem objednaných výjimečně nedostaví, nahradí ho další v pořadí či lidé ze seznamu náhradníků. Nemocnice podle Blatného mohou mít seznamy náhradníků pro očkování, ale musí to být jen lidé, kteří mají přednostní nárok, jako jsou například zdravotníci. V prioritní skupině pro očkování je dohromady asi 830.000 lidí - senioři nad 80 let, lidé žijící v domovech a všichni zdravotníci.

Pandemie koronaviru dál ztěžuje cestování za hranice. O půlnoci Rakousko uzavřelo menší přechody na hranicích s Českou republikou i Slovenskem, což ztížilo situaci hlavně lidem dojíždějícím do této sousední země pravidelně za prací. V Česku se uzavření týká 42 přechodů, otevřených zůstává 17 velkých přechodů.