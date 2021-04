Ráno bylo v ČR někde rekordně chladné, sadaři mají lokální škody

Praha - Dnešní ráno bylo v Česku mrazivé, na několika místech bylo dokonce rekordně chladno. Pod nulu se dostaly teploty i v noci na sobotu a neděli, dnes to ale bylo výraznější. Podobně studené ráno meteorologové předpovídají ještě na úterý. Českým a moravským sadařům mrazy z posledních nocí zatím napáchaly jen lokální škody na meruňkách, třešních a hrušních. Pomohlo to, že vegetace je zpožděná o dva až tři týdny. Mráz zatím nepoškodil ani úrodu na polích se zeleninou, nízké teploty ale mohou zpozdit sklizeň.

Nejchladněji bylo dnes ráno na Jizerce v Jizerských horách, kde teplota spadla k minus 12,6 stupně Celsia. Rekordní chladno to ale nebylo. Rekordy padly na 17 místech v republice, kde meteorologické stanice měří teplotu přes 30 let. Z nich se teplota nejníž dostala v Deštné v Orlických horách, a to až k minus 6,2 stupně. Dosavadní rekord tam byl z roku 2016 a činil minus 5,8 stupně. Pracovnice Českého hydrometeorologického ústavu ČTK řekla, že v polohách do 600 metrů nad mořem bylo dnes kolem sedmé hodiny ranní minus 2,5 stupně. Studené ráno bude ještě v úterý, ve středu už by noc měla být výrazně teplejší.

Sadařům zatím noční mrazy od dvou do pěti stupňů nadělaly jen lokální škody. "Zásadní je to, že vegetace je u jádrovin zpožděná o dva týdny a u peckovin o tři týdny. Kdyby byla vegetace rozvinutá jako v minulých letech, tak by dnešní ráno způsobilo fatální škody," řekl dnes ČTK předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík. Ovocnáři na jižní Moravě v noci na dnešek zaznamenali teploty kolem minus dvou stupňů, na střední Moravě a ve východních a v severních Čechách teploty klesly až k minus pěti stupňům. "Pozitivní bylo to, že se jednalo o klasický přízemní mráz a expozice mrazu byla tři až pět hodin. Nebyl to celonoční mráz, který působí velké škody," řekl Ludvík.

Nejvíce jsou nyní ohrožené meruňky, které jsou v plném květu a někde již odkvétají. Sadaři jejich úrodu před mrazy chrání zejména pálením parafinových svící. "V některých lokalitách mohou mít mrazy negativní dopad do třešní a možná i do hrušní. Na vyčíslení škod si musíme dát nějaký čas. V úterý má být další mrazové ráno a ani v příštím týdnu není mráz vyloučen," řekl Ludvík. Jarní mrazy srážejí v posledních letech úrodu ovoce v ČR dost často. Škody z mrazů ovocnáři utrpěli zejména v letech 2019, 2017, 2016 a 2011. Loni mrazy zdecimovaly především úrodu meruněk. Pokud jsou mrazy silné a trvají řadu dní, je obrana velmi obtížná a také velmi nákladná. Proti škodám z mrazů se nelze pojistit.

Ovocnářům ze Zlínského kraje, které dnes ČTK oslovila, dnešní mrazíky ovocné stromy příliš nepoškodily. Věří, že kvetoucí višně a odkvétající meruňky budou v pořádku. Jabloně v regionu, kde teploty nad ránem klesly pouze mírně a ne na dlouho, ještě kvést nezačaly.

Poškozeny nejsou ani vinohrady, řekli ČTK jihomoravští vinaři. Teploty na jihu Moravy v noci na dnešek pod nulu neklesly. "Réva sice začíná nasazovat, ale pouze některé odrůdy a zatím ještě není v takové fázi, že by jí případných pár stupňů pod nulou ohrozilo," konstatoval Josef Svoboda z Habánských sklepů.

V Libereckém kraji, kde bylo dnes nejchladněji a jde o region výš položený a výrazně chladnější než Morava, sady kvetou obvykle později. Úroda ovoce tam zatím ohrožená není. Všechno je zpožděné, ještě vůbec nic nekvete, je dlouhodobě zima, řekl dnes ČTK Miloš Thoř z Pěnčína na Liberecku, jehož ovocnářská farma pěstuje hlavně jablka a švestky.

Poškozena zatím není ani raná zelenina na polích. Nízké teploty ale mohou zpozdit sklizeň některých druhů zeleniny, řekl dnes ČTK předseda Zelinářské unie Čech a Moravy Petr Hanka. Sklizeň první polní zeleniny podle něj čeští pěstitelé zahájili minulý týden a výpěstky už míří na pulty obchodů.

"Většina nejranější zeleniny je kryta netkanou textilií a tam nám mrazy do minus tří stupňů problémy moc nedělají, pouze zpozdí vegetaci. Jediná plodina, která je nyní trošku ohrožena, jsou nejranější výsadby celeru, ale těch není moc," uvedl Hanka. U některých druhů zeleniny pěstitelé už kvůli chladnému začátku jara hlásí desetidenní zpoždění, v případě raných brambor činí prodleva 14 dní. U brambor lze ale zpoždění vegetace při příznivém vývoji počasí ještě dohnat, řekl Hanka. Zelenina se v Česku pěstuje na bezmála 11.000 hektarech.