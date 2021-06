Ranní přehled 28. června - 12 hodin

Zlín - Kvůli loňské otravě řeky Bečvy zahájila policie trestní stíhání. Obvinění sdělil vyšetřovatel jedné fyzické a jedné právnické osobě z oblasti Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku. Podle policie jde v případu o spáchání dvou trestných činů. Policie to uvedla na svém twitteru. Fyzické osobě hrozí až pětiletý trest odnětí svobody, právnické osobě zákaz činnosti a peněžitý trest, řekl dnes ČTK bez dalších podrobností policejní mluvčí Petr Jaroš.

Brno - Do sbírek na pomoc jihomoravským obcím, jež ve čtvrtek poničilo tornádo, poslali lidé k dnešnímu ránu přes 700 milionů korun. Nejvíce peněz zřejmě vybrala Diecézní charita Brno. Po 9:00 měla na účtě 172 milionů, o hodinu později je to již 189 milionů korun. Částka roste také Nadaci Via, která dosud vybrala přes 164 milionů. Zástupci několika neziskových organizací a nadací se dnes odpoledne sejdou a domluví se na koordinaci rozdělování peněz, řekla ČTK za Nadaci Via Hana Sedláková.

Podivín (Břeclavsko) - Kompletní škoda v obcích na Břeclavsku a Hodonínsku zasažených bouřemi se zatím dostala na 15 miliard korun. Novinářům to dnes po jednání krizového štábu kraje v Podivíně řekl hejtmanův náměstek Jan Zámečník (KDU-ČSL). Částka obsahuje škodu na majetku kraje a obcí, ale i na majetku lidí. Podle Zámečníka však není konečná a bude stoupat.

Praha - Ministerstvo obrany nepředpokládá, že by vláda už dnes schválila nasazení armády do likvidačních prací v obcích poničených tornádem. Stále totiž pokračují práce záchranné, do kterých se vojáci mohli zapojit na základě zákona umožňujícího jejich využití při zvládání živelních pohrom. ČTK to dnes řekl mluvčí ministerstva Jan Pejšek.

Podivín (Břeclavsko) - Policie v souvislosti s dobročinnými sbírkami kvůli bouřím na jižní Moravě, kvůli nimž zemřelo šest lidí, eviduje další případ zneužití. Na facebooku se objevilo číslo účtu, které nemělo spojitost se sbírkami pro postižená místa, řekl dnes novinářům po jednání krizového štábu v Podivíně ředitel jihomoravské policie Leoš Tržil. Policie facebookový profil zablokovala a případem se zabývá.

Praha - Žáci základních a středních škol by se měli po návratu do lavic mezi 1. až 9. září třikrát preventivně otestovat na covid-19. Testování hned první školní den by nemělo být pro školy povinné, budou ho asi moct odsunout na 2. září. Správa státních hmotných rezerv (SSHR) by pro ně měla nakoupit 4,2 milionu antigenních testů, které by mohly stát asi 210 milionů korun. Parametry testů by mělo ministerstvo zdravotnictví stanovit do 30. června. Pokud by se testováním na začátku září odhalila lokální ohniska nákazy, mohlo by se v něm pak pokračovat do konce září. Vyplývá to z materiálu, který dnes ministerstvo zdravotnictví (MZd) předloží vládě. Materiál má ČTK k dispozici.