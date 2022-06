Rangers porazili Tampu Bay i ve druhém zápase, Chytil asistoval

Finále Východní konference play off NHL - 2. zápas:New York Rangers - Tampa Bay 3.6.2022. Zleva Tyler Motte z New York Rangers a Victor Hedman z Tampy Bay Lightning.

New York - Hokejisté New Yorku Rangers i s přispěním jedné asistence Filipa Chytila zdolali doma Tampu Bay 3:2 a ve finále Východní konference NHL vedou 2:0 na zápasy. Obhájce Stanleyova poháru prohrál dvě utkání po sobě naposledy v play off 2019.

Tampa Bay byla před třemi lety překvapivě vyřazena Columbusem 0:4 na zápasy, od té doby ale po prohře vždy zvítězila. I na ledě New Yorku začala po předchozí porážce 2:6 dobře, když Nikita Kučerov využil ve třetí minutě přesilovou hru střelou z pravého kruhu.

Rangers ale ještě v úvodní třetině otočili na 2:1. Střelou z mezikruží vyrovnal obránce K'Andre Miller a druhý gól přidal Kaapo Kakko, který po přihrávce Adama Foxe zakončoval do odkryté branky. Asistenci si u jeho trefy připsal i Chytil, který bodoval ve čtvrtém zápase v řadě (5+1). Domácí zvýšil svůj náskok na začátku třetí třetiny, když se z rychlého kontru prosadil z levého kruhu Mika Zibanejad.

Tampa Bay s Ondřejem Palátem a Janem Ruttou v sestavě zdramatizovala zápas při hře bez gólmana trefou Nicholase Paula v čase 57:58. Ve zbytku zápasu si v pokračujícím risku v šesti hráčích vynutila tlak, ale další šance už nevyužila. Rangers tak na svém ledě zvítězili poosmé za sebou.

Finále Východní konference play off NHL - 2. zápas: New York Rangers - Tampa Bay 3:2 (stav série: 2:0)