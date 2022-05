Rangers odvrátili vyřazení i díky gólu Chytila, pěti body se blýskl Verhaeghe

1. kolo play off NHL: Východní konference - 5. zápas: New York Rangers - Pittsburgh. Filip Chytil (vpravo) z New York Rangers se raduje z gólu, uprostřed jeho spoluhráč Frank Vatrano, vlevo brankář Louis Domingue z Pittsburghu Penguins.

New York - Útočník Filip Chytil rozhodl v pátém utkání 1. kola play off NHL o výhře hokejistů New York Rangers 5:3 nad Pittsburghem a stal se největší hvězdou zápasu. Rangers i díky jeho trefě odvrátili vyřazení a snížili stav série na 2:3. Carter Verhaeghe řídil pěti body (2+3) obrat Floridy v zápase s Washingtonem z 0:3 na konečných 5:3. Vítěz základní části se výhrou ujal vedení 3:2 na zápasy. Calgary zdolalo Dallas 3:1 a také vede v sérii 3:2.

Pittsburgh vstřelil první dvě branky zápasu a zdálo se, že míří za postupem. Skóre otevřel v úvodní třetině Jake Guentzel a ve 28. minutě zvýšil Kris Letang. Rangers ale předvedli bleskový obrat. Adam Fox, Alexis Lafreniére a Jacob Trouba v rozmezí 36. až 38. minuty otočili na 3:2. Už za 13 sekund ale vyrovnal Guentzel, který dal gól v každém utkání série a na kontě má v letošním play off sedm branek.

Nerozhodný stav zlomil Chytil na začátku třetí třetiny v přesilové hře. Český útočník se prosadil střelou z pravého kruhu k bližší tyči a dal svůj první gól v play off NHL.

"Puk se tam nějak odrážel a ani nevím, jak se ke mně dostal. Celou sezonu jsem moc branek nedal (osm v 67 zápasech základní části), tak při šancích nic nevymýšlím. Jen jsem zavřel oči, vystřelil a konečně to prošlo. Byl jsem moc rád, že jsem pomohl týmu," řekl Chytil.

Výhru zpečetil Ryan Lindgren při hře Pittsburghu bez brankáře. "Nebyli jsme spokojeni s tím, co se stalo v Pittsuburghu," vrátil se Chytil ke dvěma sedmigólovým přídělům. "Takhle (špatně) jsme nehráli celou sezonu. Měli jsme ale dobrou poradu, dobrý trénink a věřili jsme, že vyhrajeme a že se ještě do Pittsburghu vrátíme," dodal.

Penguins dohrávali bez svého lídra Sidneyho Crosbyho. Kapitán týmu se zranil v horní části těla poté, co jej tvrdě narazil Trouba. Sice ještě ve dvou střídáních zkoušel pokračovat přes bolest, ale odstoupil v závěru druhé třetiny ze zápasu. Bližší informace trenér Pittsburghu Mike Sullivan neupřesnil.

Obrat Rangers z 0:2 se začal rodit právě s odchodem Crosbyho. Hrozí, že kapitán Pittsburghu bude scházet i příště. "Je nepříjemné, když ztratíte takového hráče. Je tu ale spousta schopných hráčů a lídrů, kteří už podobné situace zažili. Musíme najít způsob," řekl Guentzel.

Washington vedl na začátku prostřední třetiny 3:0, dvakrát se trefil T.J. Oshie a zbývající gól dal Justin Schultz. Florida ale ještě před druhou sirénou vyrovnala. Obrat odstartoval Verhaeghe, na něhož navázali Patric Hörnqvist a Sam Reinhart. V úvodu poslední třetiny překlopil vedení na stranu vítěze základní části Verhaeghe, po jehož přihrávce korunoval výhru Claude Giroux. Na straně poražených plnil Vítek Vaněček roli náhradního gólmana.

"Vyvíjí se to dobře. Daří se mně i týmu. Vedeme 3:2 a máme dvě šance, abychom postoupili. Vypadá to dobře," řekl Verhaeghe, který vytvořil klubový rekord v počtu bodů v play off.

Na druhé straně zavládl podle slov Oshieho vztek. "Musíme tu prohru vymazat. Štve to. Minule jsme byli kousek od vedení v sérii 3:1 a teď prohráváme. Ale máme zkušený tým a skvělý charakter. Už jsme si ověřili a víme, jak musíme hrát, abychom si vytvářeli šance a drželi jejich útok na uzdě. Jen jsou pasáže, kdy se tím neřídíme a těch se potřebujeme vyvarovat," řekl Oshie.

Dallas vstřelil první gól zápasu, v prostřední části se prosadil Jason Robertson. Calgary kontrovalo třemi góly v závěrečné třetině - postupně se trefili Mikael Backlund, Andrew Mangiapane a Trevor Lewis.

"Věděli jsme, že po nás ve třetí třetině půjdou. Snažili jsme se, aby nenabírali ve středním pásmu rychlost a nedostávali se tak do šancí, ale nepovedlo se a to nás stálo zápas," litoval Robertson. Jeho spoluhráč Radek Faksa si připsal jeden záporný bod. Na druhé straně zůstal na střídačce brankář Daniel Vladař.

Výsledky 1. kola play off NHL:

Východní konference - 5. zápasy:

NY Rangers - Pittsburgh 5:3 (0:1, 3:2, 2:0)

Branky: 36. Fox, 37. Lafreniere, 38. Trouba, 43. Chytil, 60. Lindgren - 11. a 39. Guentzel, 28. Letang. Střely na branku: 34:32. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Chytil, 2. Lafreniere, 3. Lindgren (všichni NY Rangers). Stav série: 2:3.

Florida - Washington 5:3 (0:1, 3:2, 2:0)

Branky: 27. a 44. Verhaeghe, 33. Hörnqvist, 35. Reinhart, 56. Giroux - 8. a 24. Oshie, 23. Schultz. Střely na branku. 38:33. Diváci: 20.023. Hvězdy zápasu: 1. Verhaeghe, 2. Barkov, 3. Bobrovskij (všichni Florida). Stav série: 3:2.

Západní konference - 5. zápas:

Calgary - Dallas 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Branky: 47. Backlund, 51. Mangiapane, 60. Lewis - 34. Robertson. Střely na branku: 32:21. Diváci: 19.289. Hvězdy zápasu: 1. Backlund, 2. Mangiapane, 3. Markström (všichni Calgary). Stav série: 3:2.