Ramos zvažoval penaltu ve stylu Panenky, Benzema atakuje žebříčky

Madrid - Napodobit legendárního Antonína Panenku, jako už několikrát předtím, zvažoval v osmifinálové odvetě Ligy mistrů obránce Realu Madrid Sergio Ramos, když se proti Atalantě postavil za stavu 1:0 k pokutovému kopu. Nakonec však zvolil razantní střelu, uspěl a španělský gigant po výhře 3:1 prošel po dvouleté pauze mezi nejlepších osm týmů soutěže.

"Zkusit to zakončit ve stylu Panenky je něco, co mě v takovou chvíli vždycky napadne. Teď to ale nebyla dobrá alternativa. Nikdy nesmím nikoho podcenit. Vždy se snažím počkat, až se brankář pohne," řekl šťastný Ramos deníku AS.

Pro "Bílý balet" to byl večer navrátivších zkušených matadorů. Zatímco čtyřiatřicetiletý španělský obránce se stal po nedávné operaci kolena s 15 góly druhým nejproduktivnějším bekem Ligy mistrů, jeho parťák Karim Benzema, jenž také v prvním duelu na hřišti Bergama kvůli zdravotním potížím chyběl, zaznamenal už v první půli svou 70. branku v soutěži. Jen jedna jedna trefa ho dělí od klubové ikony Raúla a lépe jsou na tom už jen Robert Lewandovski (72), Lionel Messi (120) a Cristiano Ronaldo (134).

"Karimova trefa přišla ve správný čas. Trenér nás nabádal, abychom vysunuli napadání co nejvýš, což jsme dělali a získali díky tomu sebedůvěru," řekl Luka Modrič, který Benzemovi u jeho gólu po chybě brankáře Sportielly asistoval.

Rodák z Lyonu mohl přidat ve druhé půli ještě jeden zásah, ale tentokrát ho brankář vychytal a z následné dorážky trefil třiatřicetiletý Francouz jen tyč. Chybí mu jediný gól, aby vyrovnal druhého nejlepšího střelce své země Rogera Courtoise (363 branek). Vedoucí Thierry Henry jich má 411. "Myslím, že Bergamo ani nemělo kromě Zapaty moc šancí. Normálně si vytváří dost příležitostí, ale tentokrát jsme to zvládli dobře," řekl na tiskové konferenci trenér Zinédine Zidane.

Chválil vedle dua Modrič - Kroos i právě Ramose, který při posledních osmifinálových výpadcích s Manchesterem City a Ajaxem Amsterodam chyběl vždy kvůli karetním trestům. Tentokrát opět ukázal svůj význam a znovu otevřel diskuzi o své nové smlouvě. Ta stávající mu končí v červnu. "Jeho vliv je pro nás každý den důležitý. Je to náš lídr a je tomu tak už mnoho let," ocenil ho Zidane.

Po úterní porážce Atalanty je velmi pravděpodobné, že italské týmy budou poprvé po pěti letech ve čtvrtfinále Ligy mistrů chybět. Pokud dnes Lazio Řím na hřišti Bayernu Mnichov senzačně neodčiní domácí porážku 1:4.