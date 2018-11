Plzeň - Kapitán Realu Madrid Sergio Ramos se textovou zprávou omluvil plzeňskému fotbalistovi Milanu Havlovi za zákrok loktem, jímž mu v úvodu středečního zápasu Ligy mistrů způsobil krvavé zranění v obličeji. Domácí záložník či obránce musel později v průběhu prvního poločasu střídat, putoval do nemocnice a podle některých médií má zlomený nos.

Havel ve 13. minutě za stavu 0:0 postupoval do brejku, když ho loktem zasáhl do nosu Ramos. Plzeňský hráč byl dlouho ošetřován, pak se sice do hry vrátil, ale v 38. minutě přepustil místo Milanu Petrželovi. Německý rozhodčí Deniz Aytekin na faul nijak nereagoval. Real v Plzni zvítězil vysoko 5:0.

"Byla to náhodná akce, nechtěl jsem protihráči v žádném případě ublížit. Z vlastní zkušenosti vím, jak je nos citlivou oblastí," citovala španělská média Ramose.

Na Havla si vzal číslo. "Když skončil zápas, šel jsem Milana hledat do šatny, ale nebyl tam. Takže jsem mu poslal esemesku. Uzdrav se brzy, Milane," vzkázal dvaatřicetiletý španělský stoper.

Západočeši věřili, že nešlo o úmyslný zákrok. "Fotbal je kontaktní sport, někdy prostě dochází i k věcem, kdy to při tom důrazu s prominutím někdo ods..re. Vyplynulo to ze souboje, nebyl to úmysl, aspoň doufám, že to tak bylo," řekl na tiskové konferenci trenér Viktorie Pavel Vrba.

Havlovo zranění je pro Plzeň mírnou komplikací i vzhledem k nedělnímu ligovému zápasu s Příbramí, kvůli čtyřem žlutým kartám totiž nebude moci nastoupit další krajní bek David Limberský. Ve hře je varianta se záložníkem Milanem Petrželou v obraně, případně se může na stranu přesunout stoper Roman Hubník.