Berlín - Ostrou kritiku vyvolala videoupoutávka německé rockové kapely Rammstein k novému singlu. Pouze 35 sekund trvající video ukazuje členy skupiny čekající na popravu oběšením. Na sobě mají pruhované mundúry, jaké nosili vězni v koncentračních táborech. Záběry podbarvené temnou instrumentální hudbou na konci klipu vystřídá slovo Deutschland (Německo) vyobrazené lomeným gotickým písmem. Pod ním je římskými číslicemi znázorněno dnešní datum. Večer skupina zveřejnila celý videoklip ke své nové písni.

Zhruba devítiminutové video k singlu Deutschland obsahuje odkazy na historické události od bitvy Germánů s Římany na počátku našeho letopočtu, přes středovek, dobu nacismu a komunismu až po současnost.

Na videu celé písně se objevuje také část z upoutávky, která vyvolala v Německu debatu. Zobrazuje vězně koncentračního tábora na šibenici. Na klopě jednoho ze čtyř hudebníků převlečeného za vězně je žlutá hvězda, podobná té, kterou museli za nacismu nosit Židé, další má například odznak podobný tomu, jaký v koncentrácích museli nosit političtí vězni. Ve videoklipu je kromě smrti vězňů zachycena i jejich pomsta na jejich trýznitelích.

Předseda Ústřední rady Židů v Německu Josef Schuster k tomu poznamenal, že mnoho umělců se ve svých dílech vypořádává s holokaustem důstojným způsobem. "Ale kdo zneužívá holokaustu k marketingovým účelům, koná zavrženíhodně a nemorálně," řekl Schuster.

Pokud by kapela Rammstein prostřednictvím nového videoklipu profitovala z holokaustu, bylo by to nevkusné a znamenalo by to výsměch milionům lidí, kteří během šoa nevýslovně trpěli a byli zavražděni nejhrůznějším způsobem, zdůraznil Schuster.

"Přidáváme se k těm, kteří požadují okamžité smazání," uvedl mluvčí izraelského ministerstva zahraničí.

Pověřenec spolkové vlády pro boj s antisemitismem Felix Klein řekl, že v zásadě nelze proti uměleckému vypořádávání s holokaustem nic namítat. Pokud ale video bylo vystaveno jen kvůli provokaci a na podporu prodeje, aby vyvolalo skandál a pozornost, pak tím byla překročena červená linie," prohlásil Klein. Podle něj je třeba vyčkat, s čím kapela ve svém novém albu přijde. "Pokud by to byly písně namířené proti nenávisti vůči Židům, byl bych příjemně překvapen," řekl Klein agentuře DPA.

Skupina Rammstein vystoupí 16. a 17. července i na fotbalovém stadionu ve vršovickém Edenu v rámci evropského turné. Nové album jí má vyjít 17. května.