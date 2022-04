Rallyeové MS pokračuje v Chorvatsku, vedení v seriálu hájí Rovanperä

Záhřeb - Podruhé v historii bude seriál mistrovství světa v automobilových soutěžích pokračovat v Chorvatsku. Jako lídr průběžného pořadí se na start postaví Fin Kalle Rovanperä, který má po dvou závodech v čele náskok čtrnácti bodů na Thierryho Neuvila z Belgie. Třetí je stále Francouz Sébastien Ogier, jenž triumfoval v Monte Carlu, ale v Chorvatsku bude stejně jako v únoru ve Švédsku chybět.

Jednadvacetiletý Rovanperä si před dvěma měsíci na severu Evropy připsal třetí triumf v MS v kariéře a na asfaltové rallye v okolí Záhřebu se na něj bude snažit navázat. Zároveň se pokusí odčinit loňský chorvatský nezdar, kdy byl nucen odstoupit již krátce po startu.

"Všichni teď mají více zkušeností, takže si myslím, že to pro nás bude těžké. Už jsme ale v podobné situaci byli a opět se to budeme snažit zvládnout nejlepším možným způsobem," řekl Rovanperä, který letos dosud nasbíral 46 bodů. "Loni to bylo podle všeho dost ošemetné. Všichni říkali, že bojovali s přilnavostí. Podle videí se zdá, že se přilnavost stále měnila," podotkl tovární jezdec Toyoty.

Před rokem byl v Chorvatsku nejrychlejší Ogier, který využil drobného zaváhání týmového kolegy Brita Elfyna Evanse v poslední zatáčce. Osmatřicetiletý osminásobný světový šampion nakonec vyhrál o 0,6 sekundy, což je třetí nejtěsnější výsledek v historii MS. Zatímco Ogier se letos na start nepostaví, Evans opět pojede s toyotou.

"Sezona nezačala ani zdaleka tak, jak bychom si přáli, takže se teď musíme soustředit na další starty. Chorvatsko není snadná rallye, ale loni byla dobrá, takže doufáme, že znovu zajedeme solidně," řekl Evans, který letos získal v MS jen čtyři body.

Zastoupení bude mít v Chorvatsku i český motorsport. Druhý start v sezoně v MS a třetí v kariéře si připíše Erik Cais, jenž se bude snažit navázat na skvělé deváté místo z lednového Monte Carla. Premiéra čeká Martina Narovce. Mezi přihlášenými původně figuroval i Jan Černý, ze zdravotních důvodů však musel start zrušit.

Rallye startuje v pátek ráno, pořadatelé připravili trať s 20 rychlostními zkouškami o celkové délce 292 km. Vítězná posádka bude známá v neděli kolem 14. hodiny.

Průběžné pořadí MS (po 2 z 13 závodů):

1. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris) 46, 2. Neuville (Belg./Hyundai i20) 32, 3. Loeb (Fr./Ford Puma) 27, 4. Greensmith (Brit./Ford Puma) 20, 5. Ogier (Fr./Toyota Yaris) 19, 6. Kacuta (Jap./Toyota Yaris) 18, ...14. Cais (ČR/Ford Fiesta) 2.

Pořadí týmů: 1. Toyota 83, 2. M-Sport Ford 59, 3. Hyundai 47, 4. Toyota NG 22.