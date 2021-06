Rallye Hustopeče ovládl Pech, v čele šampionátu je nadále Kopecký

Hustopeče (Břeclavsko) - Úřadující český šampion Václav Pech vyhrál počtvrté v kariéře Rallye Hustopeče, třetí díl mistrovství České republiky. Druhý skončil s odstupem šesti sekund Jan Kopecký, který je i nadále v čele průběžného pořadí seriálu. Třetí místo obsadil obhájce vítězství z minulého ročníku Filip Mareš, který zaostal za Pechem o 27 sekund.

Pech startující se speciálem kategorie WRC byl na moravské rallye mezi vinicemi v čele od první rychlostní zkoušky a nakonec vyhrál sedm z deseti měřených testů. Neměnilo se ani druhé a třetí místo. Kopecký, jenž rallye ovládl sedmkrát, ztrácel nejméně po třetí erzetě, kdy za Pechem zaostával o 1,3 sekundy. Po osmém testu si ale pozdější vítěz vypracoval náskok přes deset sekund a 16. ročník soutěže se stal jeho kořistí.

"Letošní Hustopeče byly jako vždy těžké, bylo velké horko, ale rychlostní vložky tradičně moc hezké. Je to rallye, jak má být. Mění se rytmus, klouže to, skáče to, jsou tu šotoliny. Souboj s Honzou byl krásný, musíš jet od začátku naplno a nemáš čas taktizovat, jestli někde pojedeš míň nebo víc. Buď to vyjde, nebo ne a nám to teď vyšlo," uvedl Pech pro autosport.cz.

Jediné, s čím nebyl spokojený, byly takzvané protikaty. Zábrany, aby si jezdci nezkracovali zatáčky. "Je to dost nebezpečné. Každý, kdo si o ně jen trochu lízne, má po závodě. A hlavně by tam měl být pořadatel, který je případně vrátí na místo. Včera vypadlo několik aut jen kvůli tomu, že tam v prvním průjezdu chyběl a ve druhém už tam zase byl. To jediné asi budu všem vytýkat. Jinak jsem nadšený," doplnil Pech, který si v Hustopečích spravil chuť. Úvodní dvě rallye sezony se mu totiž vůbec nevydařily. Po dnešní výhře se posunul na páté místo v hodnocení mistrovství ČR.

Kopecký litoval defektu na osmé rychlostní zkoušce, kdy trefil kámen, který na trať vyhodil Pech při průjezdu před ním. "Kilometr před cílem byl ve stopě vyhozený hodně ostrý kámen, jel jsem tam na pětku a nemohl jsem se mu vyhnout. Trefil jsem ho, díra v pneumatice, a kolo bylo okamžitě prázdné. Tam jsme nechali těch sedm vteřin, jinak myslím, že bychom erzetu jeli s Vaškem a bylo by to o něčem jiném. Ale i tohle patří k rallye," řekl Kopecký.

Nepozdávalo se mu ale chování dlouholetého domácího rivala při následném rozhovoru. "Na jednu stranu jsem rád, že se Vašek přiznal, že to měl čisté a ten kámen vyhodil při katování, ale mrzí mě, že si u toho zabouchal na prsa jako King Kong. Nebrečím, ale tohle mi přijde trochu nesportovní. Další dvě vložky jsem musel trochu víc koukat na cestu, abych ještě něco netrefil, ale snažili jsme se," dodal Kopecký.

Čtvrtý dojel s odstupem více než minuty Jan Černý. V souboji o páté místo zvítězil Dominik Stříteský, jenž v posledním testu předstihl Miroslava Jakeše o devět desetin sekundy.

Český šampionát pokračuje Rallye Bohemia, která se pojede 10. a 11. července.

Výsledky Rallye Hustopeče

1. Pech, Uhel (Ford Focus WRC) 1:16:54,0, 2. Kopecký, Hloušek -6,1, 3. Mareš, Bucha -27,1, 4. Černý, Černohorský (všichni Škoda Fabia Rally2 Evo) -40,4, 5. Stříteský, Hovorka -1:20,3, 6. Jakeš, Machů -1:21,2, 7. Březík, Krajča (všichni Škoda Fabia R5) -1:44,8, 8. Odložilík, Tureček (Škoda Fabia Rally2 Evo) -1:56,8.

Průběžné pořadí Sonax MČR: 1. Kopecký 158 bodů, 2. Mareš 134, 3. Černý 102.