Paříž - Rallye Dakar se od příštího roku přesune do Saúdské Arábie. Slavná soutěž se jezdila od roku 1977 v Africe, ročník 2008 byl kvůli obavám o bezpečnost zrušen a uplynulých jedenáct let hostila legendární dálkovou rallye Jižní Amerika.

Přesun na Blízký východ, o němž se v poslední době spekulovalo, dnes potvrdili zástupci pořádající společnosti A.S.O. Smlouvu podepsali na dalších pět let. Detaily trasy pro rok 2020 by měly být oznámeny ještě tento týden v Saúdské Arábii.

"Po 30 letech objevování krás Afriky a dekádě plné dobrodružství v působivé krajině Jižní Ameriky se nová kapitola v historii Dakaru bude psát při debutu na Blízkém východě v Saúdské Arábii," uvedl ředitel závodu David Castera.

Poslední ročník na jihoamerickém kontinentu letos v lednu hostilo Peru, které se jako jediné dokázalo s francouzskou společností dohodnout na podmínkách spolupráce.

"Ze všech variant, které (pořadatelé) měli, tak je to ta nejlepší. V Americe už neměli kde jet. Dostali se do pasti a myslím, že je to mnohem elegantnější řešení než návrat do Afriky, o kterém spousta lidí mluvila," řekl ČTK manažer týmu Buggyra Jan Kalivoda.

Výhodou Saúdské Arábie bude podle něj velký zájem státu o sportovní akce. "Arabové jsou momentálně jedni z mála, kteří si mohou dovolit podobné akce hostit. Myslím si, že to bude pozitivní přesun," uvedl Kalivoda. Jeho slova v oficiálním prohlášení potvrdili i zástupci tamní vlády, kteří uvedli, že pomocí sportu chtějí zlepšit svou image.

Mezi velké postavy pouštní soutěže patří český jezdec Karel Loprais, jenž vyhrál ještě v Africe šestkrát kategorii kamionů.