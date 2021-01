Rallye Dakar je jako formule 1, je pěkná, řekl po debutu Enge

Praha - Nadšený se vrátil z Rallye Dakar automobilový jezdec Tomáš Enge. Jediný Čech, který se představil v závodech formule 1 a startoval i v zámořské sérii IndyCar nebo ve čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans, legendární soutěž při svém debutu dokončil i přes řadu problémů.

"Mohu srovnat náročnost Dakaru s čímkoliv, co jsem kdy zažil, a musím říct, že se to ničemu nevyrovná. Ale věděl jsem, že to bude náročné. S tím jsem do toho šel. Jen jsem si nedokázal představit, jak hodně to bude náročné," řekl Enge na on-line tiskové konferenci Autoklubu České republiky. "Došlo mi to až čtvrtý den, kdy jsem se nemohl po etapě ani vysoukat z auta. Poté se to ale zlepšilo a ke konci soutěže jsem říkal, že bych jel ještě jeden týden," pousmál se člen týmu Buggyra Zero Mileage Racing.

Enge na Dakaru startoval s buggynou Can-Am a v kategorii prototypů obsadil po velkých technických problémech v úvodu 34. místo. Mezi takzvanými lehkými prototypy byl desátý. "Dakar je i o tom, aby si to člověk prošel. Počítal jsem s tím, že dvě tři etapy se budu rozkoukávat a poté teprve začnu chápat, o čem to je. Nakonec se nám podařilo dojet do cíle, což byl kýžený výsledek," uvedl Enge. Poděkoval zkušenému navigátorovi Vlastimilu Tošenovskému, jenž mu hodně pomohl. "Jsem taky rád, že mohu být v týmu se zkušeným Pepou Macháčkem, jenž mně jako mentor vede a pomáhá mi," ocenil dalšího člena roudnického týmu.

Čtyřiačtyřicetiletý závodník přiznal, že v úvodu nevěděl, jaké tempo nasadit a jak jet "hlavou". "Věděl jsem, že mám jet střídmě. Jak si ale člověk vezme helmu a odstartuje, tak je vše jinak. Zjistí, že se dá držet (plyn) a je to v pohodě. Během prvních 50 kilometrů jsme předjeli čtyři pět buggyn. Pak ale byla sprcha technických problémů a já našel limit, jak se dá jet," popisoval Enge úvod rallye.

V 7. etapě opět získal pocit, že může začít více "závodit" a přišly další problémy. "Nastoupil jsem do toho, jako kdyby to nebyla maratonská etapa a výsledkem byly tři defekty a poloosa. Od té doby jsem věděl, že limit musí být trošku nižší, než jsem jel," řekl Enge. Je rád, že na Dakaru poznal všechny pocity - jaké je to být nahoře, dole i uprostřed. "Projel jsem si to a myslím si, že teď už vím, jaké tempo mám nasadit. Doufám, že to bude platit i poté, co si nasadím helmu," pousmál se. "Pořád platí, že se musím učit. Není to o jednom Dakaru," řekl.

Zkušený jezdec přiznal, že se Dakar těžko porovnává s dalšími motoristickými disciplínami, které v kariéře už vyzkoušel. "Je složité to srovnávat. Je to podobné, jako když se mě někdo zeptá, jaké je to ve formuli 1? Pěkné," uvedl Enge s tím, že Dakar je vlastně sprint na 14 dní. "Vyhraje nejlepší tým, nejlepší jezdec. Každá disciplína má něco do sebe. Všude člověk zažije obrovský adrenalin, protože je to motoristický sport," dodal Enge.