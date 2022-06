Rallye Dakar by měla být v roce 2023 delší, těžší a ze 70 procent nová

Paříž - Legendární Rallye Dakar se v příštím roce počtvrté za sebou uskuteční v Saúdské Arábii a pořadatelé závodníkům opět slibují náročnou soutěž s tratí, která bude ze 70 procent nová. Slavnostní start a prolog se tentokrát uskuteční 31. prosince na břehu Rudého moře, asi 200 km od Džiddy, kde rallye začala letos. Cíl je naplánován do města Dammám u Perského zálivu.

"Požádali jste nás, že chcete delší a těžší Dakar. Dakar s více kilometry, Dakar s více dunami. Přesně takový Dakar 2023 bude," citovala agentura AFP ředitele rallye Davida Castera, který v neděli představil základní parametry rallye. "Bude to Dakar od západu na východ, od pobřeží k pobřeží. Se 70 procenty nové tratě," doplnil.

Tři ze 14 etap by se měly jet na čtvrté největší poušti na světě Rub al-Chálí. Většina etap by se měla blížit ke 450 měřeným kilometrům a zkráceny by měly být přejezdy do cílových bivaků. Celkem by na závodníky mělo čekat přes 5000 měřených kilometrů, nejvíce od roku 2014, kdy se rallye konala v Jižní Americe. Tradičně nebude chybět maratonská etapa bez povolené týmové asistence.

Nově budou startující ve všech kategoriích používat elektronické roadbooky, což bude novinka hlavně pro motocyklisty. Těch se týkají i bonusy za vítězství v etapách. Pořadatelé chtějí nejrychlejším jezdcům kompenzovat následný handicap, kterým je nevýhodná startovní pozice do další etapy. Novinkou by mělo být i používání alternativních itinerářů. Jednotlivé posádky budou mít různě stanovené kontrolní body, takže nebude možné pouze následovat stopy soupeřů.

Konkrétnější podobu tratě pro rok 2023 ale pořadatelé zveřejní zřejmě až v listopadu.