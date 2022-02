Rakušan: Zeman velmi silně odsoudil zveřejnění adres poslanců

Praha - Prezident Miloš Zeman podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) velmi silně odsoudil zveřejnění adres poslanců, kteří hlasovali pro pandemický zákon. Ministr to řekl po dnešním jednání s hlavou státu na Pražském hradě. Policie podle Rakušana vykonává na zveřejněných adresách zvýšený dohled a je v kontaktu s lidmi, kteří v této souvislosti vyslovili obavy. Informace o závažných incidentech Rakušan nemá. Zeman se na schůzce s ministrem vnitra vyjádřil i k šibenicím, které se objevily na některých demonstracích. Prezident to považuje za trestný čin, řekl ministr.

Soukromé adresy poslanců dnes zveřejnilo uskupení Otevřeme Česko - Chcípl PES, které protestuje proti novele pandemického zákona a které vyzvalo k demonstracím v místě bydliště zákonodárců. Policie již oznámila, že je připravena v případě protiprávního jednání okamžitě zakročit.

Rakušan zveřejnění adres odsoudil již ve Sněmovně, označil ho za útok na blízké poslanců. Oznámil, že jako ministr vnitra vydal pokyn republikové policii, aby zareagovala.

O situaci následně mluvil i na odpolední schůzce se Zemanem. Rakušan novinářům řekl, že prezident zveřejnění adres "velmi silně odsoudil". "Já to odsuzuji úplně stejně, protože tady se skutečně nejedná o poslance a poslankyně, kteří sedí v sále v Poslanecké sněmovně a jsou pod ochranou ochranné služby Policie České republiky, ale jedná se o možnost, že jsou konfrontováni rodinní příslušníci na těch jednotlivých adresách," řekl.

Rakušan dodal, že náměstek policejního prezidenta a nastávající policejní prezident Martin Vondrášek mu avizoval, že policie nad všemi 70 zveřejněnými adresami vykonává zvýšený dohled. "V současné době byla i v kontaktu s některými konkrétními lidmi, kteří na těch adresách vyslovili jistou obavu, nicméně zatím nemáme avizováno, že by došlo k nějakým zásadním incidentům. Policie to monitoruje a v případě, že by skutečně došlo k nějakým demonstracím, akcím před těmi domy, tak je policie připravena chránit domovní svobodu a možnost volného pohybu lidí, kteří tam bydlí," doplnil.

Zeman se podle něj vyslovil také k nošení šibenic na demonstrace, podle Rakušana to prezident považuje za trestný čin a chtěl by, aby takové skutky policie postihovala přísněji. "Já samozřejmě jsem pro to, aby policie tyto věci důsledně kontrolovala a řešila, nicméně jsem ministrem, jsem politikem, nejsem policistou, soudcem ani státním zástupcem a není na mně, abych kvalifikoval, zda se o trestný čin jedná či nejedná," poznamenal. Šibenice ale podle něj do veřejného prostoru nepatří.