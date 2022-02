Rakušan: Zeman by měl ukončit spolupráci s poradcem Nejedlým

Praha - Prezident Miloš Zeman by měl ukončit spolupráci se svým poradcem Martinem Nejedlým. Bylo by to namístě. V dnešních Otázkách Václava Moravce České televize to řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Podle bývalého šéfa policejního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Roberta Šlachty by měl na Hradě skončit jak Nejedlý, tak prezidentův kancléř Vratislav Mynář.

Rakušan uvedl, že na přítomnost Nejedlého, který v minulosti vlastnil diplomatický pas, v prezidentově blízkosti, už delší čas upozorňuje zpravodajská komunita. "Pokud tento člověk má bezprostřední vliv na pana prezidenta a jeho názory, a vůbec fungování prezidentské kanceláře, tak to v pořádku není," řekl ministr vnitra. Šlachta řekl, že kolem obou prezidentových můžu panuje tolik kauz, že by v prezidentské kanceláři jednoznačně pracovat neměli. Poukázal na to, že třeba kancléř Mynář nemá bezpečnostní prověrku.

Rakušan se také vyjádřil ke čtvrtečnímu projevu prezidenta Zemana. Prezident v něm mimo jiné vyjádřil plnou podporu Ukrajině, jejímu vedení a jejímu lidu. Také přiznal, že se minulý týden mýlil, když pochyboval o ruském útoku na Ukrajinu. "Pro mě bylo milým překvapením, že se pan prezident omluvil, Nicméně pokud se ptáte, zda jeden projev vymaže to, jakým způsobem člověk přistupuje k nějakým strategickým otázkám naší země po dlouhá léta, tak to nikoli," řekl Rakušan. Kritici v minulosti Zemana obviňovali z přílišného proruského postoje.