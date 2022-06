Rakušan: Z Prahy do regionů by se mohlo podařit přesunout až 10.000 uprchlíků

Praha - Z Prahy do jiných regionů by se mohlo podařit přesunout zhruba 5000 až 10.000 uprchlíků před ruskou invazí na Ukrajinu. Běženci ale musí z hlavního města odejít dobrovolně, řekl dnes v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi (ČT) ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). S pražským primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti) se shodli na tom, že je nutné lidi k přestěhování motivovat.

Rakušan souhlasí s Hřibem v tom, že hlavní město je enormně vytížené. Nemyslí si však, že by se podařilo k odchodu z Prahy do jiných krajů motivovat 30.000 běženců, jak by si to podle něj představoval Hřib. Ministr upozornil na to, že s přetížeností se potýkají i ostatní metropole. "Nějaká úplná rovnost v rámci země určitě nebude nikdy dosažena," řekl dnes v ČT Rakušan.

Hřib, Rakušan a premiér Petr Fiala (ODS) spolu hovořili o situaci s uprchlíky v Praze v pátek. Domluvili se, že vznikne soubor opatření, která budou motivovat uprchlíky k přesunu do méně vytížených obcí. Rovněž vznikne koordinační mechanismus, podle kterého se samotný přesun uskuteční.

Vedení Prahy si dlouhodobě stěžuje na přetíženost a nedostatek kapacit. Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) ve Vysočanech, které odbavilo od začátku války na Ukrajině téměř 100.000 uprchlíků, proto město tento týden uzavřelo. Podle Rakušana tento krok ale situaci neřeší. Lidé, kteří mají v hlavním městě sjednáno soukromě ubytování, mohou jít na odbor azylové a migrační politiky nebo na cizineckou policii a dočasnou ochranu dostanou stejně.

Ministr dnes dodal, že nemohl vyhovět Hřibovu návrhu, aby uprchlíci v Praze dostávali nižší humanitární dávku než ve zbytku České republiky. "To je podle legislativců ministerstva vnitra v rozporu jak s evropskou, tak s českou legislativou," uvedl. Ministerstvo podle něj hledá jiné motivační mechanismy.

V Česku je podle Rakušana nadále zhruba 280.000 až 300.000 ukrajinských běženců. Počet nenarůstá, ale stagnuje, dodal.