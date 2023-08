Rakušan: Vondráškova omluva odpovídá tomu, co jsem i já řekl

Praha - Omluva policejního prezidenta Martina Vondráška za výroky o smyšlených znásilněních zveřejněná dnes v deníku Právo odpovídá podle ministra vnitra Víta Rakušana ( STAN) tomu, co i on sám k věci už dříve řekl. Rakušan to sdělil ČTK. Dnešní schůzka mezi ním a Vondráškem je pracovní, uvedl. Šéf policie Právu řekl, že ho mrzí, jestli se jeho věty nějak dotkly obětí sexuálního násilí. Už dříve uvedl na webu policie, že nechtěl svými výroky problematiku sexuálního násilí jakkoli bagatelizovat.

Vondrášek v pondělním pořadu Spotlight na serveru Aktuálně.cz prohlásil, že oznámení žen o sexuálním násilí jsou velmi často smyšlená. Kritizovali ho za to právníci, organizace pomáhající obětem násilí i Rakušan.

"Četl jsem vyjádření Martina Vondráška v dnešním Právu, to plně odpovídá i tomu, co jsem já k věci řekl dříve," uvedl ministr. Rakušan také v této souvislosti už dříve avizoval, že se s policejním prezidentem dnes sejde. "Opravdu to není žádná speciální, ale zcela pravidelná schůzka. Obvykle se vídáme minimálně dvakrát týdně," prohlásil ministr.

Vondrášek dnes odpoledne v České televizi (ČT) zopakoval, že vyjádření lituje. "Lituji toho, že jsem nedomyslel, jaké mohou mít tato slova dopad na oběti trestných činů, zejména sexuálního násilí, a proto jsem se jim také také omluvil," řekl. Policie si podle něj uvědomuje, že v nahlašování těchto trestných činů je velká latence a že v těchto případech jedná s velmi zranitelnými obětmi. Zmínil, že u policie nyní pracuje 531 specialistů, kteří mají kurz zaměřený na výslech zvlášť zranitelných obětí, školením pro řešení domácího násilí jen loni prošlo 9000 policistů. Policie také spolupracuje s neziskovými organizacemi.

Vondrášek doplnil, že o rezignaci v souvislosti s výrokem neuvažoval. "U policie jsem víc než 30 let a mám ji hrozně rád, ta práce mě baví. Mé přesvědčení za těch 30 let je prostě pomoci těm obětem, těm, co to potřebují a co nejdřív dopadnout a když je to nutné, tak potrestat pachatele," řekl novinářům policejní prezident.

V pořadu serveru Aktuálně.cz šéf policie zpochybňoval pravdivost oznámení o sexuálním násilí. Třikrát za sebou zopakoval, že jsou často smyšlená. "Velmi často, ale velmi často, je oznámení ženy o nějakém sexuálním násilí smyšlené. Velmi často. Je to dost často i vyšetřovací verzí, musíme prověřit, jestli to, co nám ta žena říká, je pravda. Mně se to stalo osobně v mojí praxi minimálně dvakrát," řekl v pořadu Vondrášek. Následně na webu policie sice uvedl, že jeho slova "nebyla šťastná", ale zároveň tvrdil, že jsou jeho výroky vytrhávány z kontextu.

V rádiu Impuls poté Vondráškova slova Rakušan kritizoval. "Je to výrok smolný a nešťastný, a to právě kvůli tomu, že Martin Vondrášek jako policejní prezident prosazuje edukaci policistů na všech úrovních," řekl. Zdůraznil, že kdokoli, kdo je obětí jakéhokoli typu násilí, by se neměl bát věc policii oznámit.

Za nešťastný označila Vondráškův výrok například vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. Podle ní je nutné pečlivě naslouchat všem obětem sexuálního násilí a velmi pečlivě prošetřit každý ohlášený incident. S Vondráškem chce o této tematice komunikovat a více s ním spolupracovat. Vondrášek dnes řekl, že se se zmocněnkyní plánuje do konce srpna sejít. Podobně se vyslovily i poslankyně Taťána Malá (ANO) a Klára Kocmanová (Piráti).

Podle političek ženy drtivou většinu znásilnění nenahlásí, zejména proto, že se bojí toho, že jim nikdo neuvěří. "Takto nepravdivý výrok by z úst nejvýše postaveného policisty v Česku padat opravdu neměl a myslím si, že je to velmi špatný signál směrem k obětem, které to může odradit znásilnění nahlásit, protože mají strach, že jim policisté nebudou důvěřovat," sdělila ČTK Kocmanová.

"Znásilnění a domácí násilí je tak citlivá oblast, že je nezbytné velmi dobře vážit slova," doplnila Malá. "To, že se s falešným oznámením (Vondrášek) setkal ve své kariéře, nic nevypovídá o tom, že je to častý jev," uvedla. Hnutí Nesehnutí pak spustilo internetovou výzvu za nahrazení Vondráška ve funkci policejního prezidenta.