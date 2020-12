Rakušan: Vláda u očkování znovu fatálně selhává - video

Praha - Vláda podle hnutí Starostové a nezávislí (STAN) selhává v přípravě očkování proti covidu-19. Její plán je asi o půlku méně ambiciózní než u sousedů a ani nemusí být naplněn, řekl dnes novinářům předseda STAN Vít Rakušan. Ministry vyzval, aby na plánu očkování začali pracovat rychlostí, která odpovídá vážnosti tématu. Jinak se Češi mohou v budoucnu potýkat s nemožností cestovat do ciziny. Za selhání považuje postup kabinetu také šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek.

Rakušan řekl, že myšlenka očkování aktuálně zřejmě nemá většinovou podporu v populaci, což je také chybou vlády. "Neexistuje jednoznačná informační kampaň, že očkování je jedinou cestou, jak se z této situace dostat," řekl. Inzerát ministerstva zdravotnictví s injekcí a informacemi o očkování označil za směšnou.

Zmínil plány a přípravy z Francie, Německa či Rakouska. "Pokud bychom měli stejně ambiciózní plány, znamenalo by to proočkovat 2,5 milionu Čechů za tři měsíce," uvedl. Podle Rakušana se zřejmě nepodaří realizovat ani o asi polovinu skromnější plán, který představil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Ambicióznější plán by podle Rakušana znamenal 400.000 očkování týdně a není jasné, kdo je obstará. "Kdyby to měli dělat praktičtí lékaři, věnují jen očkování pět hodin denně," varoval Rakušan před dopady takového plánu na další pacienty.

V Česku podle něj nejsou připravené dodavatelské řetězce, skladování a očkovací centra, hejtmani pak postrádají potřebné informace. "Je to největší logistická výzva za posledních 30 let, mnohem složitější než trasování. A vzpomeňme si, jak to doteď vypadá s call centry," řekl.

Bartošek také upozornil na to, že v Německu už se připravují velké očkovací haly, aby v krátké době byl proočkován co největší počet obyvatel. Česká vláda podle něj namísto toho řeší pozici vládního zmocněnce. O zřízení postu hovořil v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO), stát by se jím mohl bývalý ministr zdravotnictví a nynější premiérův poradce Roman Prymula. Bartošek se obává toho, že vakcinaci budou provázet zmatky.

Rakušan varoval před tím, že se Česko může stát černou dírou na mapě Evropy. Cizí vlády by podle něj mohly doporučovat, aby do Česka nejezdili jejich turisté, a také odmítat příjezd Čechů, dokud nebudou očkovaní. "Vláda v době pandemie potřetí fatálně selhává," konstatoval.

Blatný v pátek uvedl, že vakcína bude schválena nejdříve 29. prosince a očkovat v ČR by se mohlo začít za šest až osm týdnů. Dodávat vakcínu do Česka má několik výrobců, celkem jí bude pro 6,9 milionu lidí. Podle vakcinační strategie se počítá s dodávkou očkovací látky pro milion lidí v prvním čtvrtletí roku 2021, ve druhém pro 2,62 milionu lidí, ve třetím pro 2,42 milionu lidí a ve čtvrtém pro 382.000 lidí. Další dávky budou dostupné v roce 2022. Zájem má asi 40 procent populace, 20 procent je nerozhodnutých.