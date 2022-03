Rakušan: Vláda počítá s přísnějším přerozdělováním uprchlíků mezi kraji

Praha - Vláda počítá podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) s přísnějším přerozdělováním uprchlíků z Ukrajiny mezi kraji. Pevné umístěnky do krajů budou nutné, když kapacity v Praze a ve Středočeském a Jihomoravském kraji se dostávají nad limit, řekl Rakušan novinářům po dnešním jednání Ústředního krizového štábu. Zároveň se podle něho počítá se zvýšením příspěvku na ubytování běženců v penzionech či ubytovnách, asi ze 180 na 250 korun. Příspěvek na ubytování v domácnostech by podle Rakušana mohl odpovídat dotaci pro komerční ubytovatele, aby byl motivační.

Zatímco příspěvek 180 korun za den pro ubytování provizorního typu třeba v tělocvičnách je podle Rakušana dostatečný, u lepší kategorie ubytování nikoli, jak upozorňovali i hejtmani. "Takových kapacit se nepovedlo najít dostatek," uvedl Rakušan. Odhaduje, že kabinet by mohl dotaci zvýšit na zhruba 250 korun, návrh má připravit na středeční schůzi kabinetu ministerstvo financí. Další třetinu by podle Rakušana mohly dávat kraje a celková částka by tak přesáhla 300 korun.

Návrh výše částky na ubytování ukrajinských uprchlíků v domácnostech podle ministra chystá ministerstvo práce a sociálních věcí. "Měla by odpovídat tomu, co poskytujeme komerčním ubytovatelům," uvedl. Ubytování Ukrajinců přímo v rodinách pokládá Rakušan za nejlepší řešení kvůli jejich adaptaci i začlenění na trh práce. "Nejlepší adaptace nebude v tělocvičně," podotkl ministr.

Své ubytovací kapacity budou muset podle něho opět prověřit všechny státní instituce. Budou je muset uvolnit, pokud objektivně nezdůvodní, že tak učinit nemohou, řekl.

Přerozdělování uprchlíků mezi kraji zdůvodnil Rakušan například dostupností kapacit zdravotní péče a školských zařízení. Kritérii bude podle ministra počet obyvatel jednotlivých regionů i jejich ekonomická výkonnost.

Rakušan navzdory tomu očekává, že Česko se za zhruba měsíc stane spíše tranzitní zemí. Uprchlíkům z Ukrajiny totiž podle něho bude schopné poskytovat už jen improvizované ubytování.

Česko udělilo 150.000 speciálních víz, nahlásilo se téměř 85.000 uprchlíků

Česká republika udělila více než 150.000 speciálních víz, která jsou určena pro lidi zasažené ruskou invazí na Ukrajinu. Za neděli jich bylo vydáno 7513. Cizinecké policii a v asistenčních centrech se v neděli nahlásilo 3491 lidí, celkem se jich zaregistrovalo téměř 85.000. Údaje dnes zveřejnilo ministerstvo vnitra na twitteru.

Na cizinecké policii se uprchlíci musí registrovat do 30 dnů po příjezdu. O speciální víza mohou žádat nejen lidé, kteří z Ukrajiny odešli po zahájení ruské invaze, ale například i ti, kteří v Česku žijí déle, končí jim pobytové oprávnění, a za normálních okolností by se proto museli na Ukrajinu vrátit.

V neděli na on-line schůzce jednali hejtmani se zástupci vlády o náhradách za ubytování uprchlíků a jejich evidenci. Dnes večer by pak měla Asociace krajů ČR jednat o připomínkách hejtmanů k vládním opatřením týkajícím se uprchlíků.

Do ČR před válkou uprchlo zatím přes 200.000 Ukrajinců. Česko už požádalo Evropskou unii o poskytnutí modulárních humanitárních základen, ve kterých by bylo možné ubytovat až 50.000 uprchlíků. Ministerstvo obrany zvažuje pro uprchlíky vybudovat i stanová městečka.

Ke zdravotnímu pojištění se v ČR registrovalo téměř 153.000 uprchlíků

Ke zdravotnímu pojištění se v Česku k dnešnímu dni registrovalo 152.692 uprchlíků z Ukrajiny, z toho je 68.125 dětí. Z dospělé populace tvoří 80 procent ženy. Novinářům to dnes řekl ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Zdeněk Kabátek. Situace je podle něj v současnosti zvládnutelná a není ohrožena dostupnost zdravotní péče pro české pojištěnce. Nejvíce uprchlíků eviduje pojišťovna v Praze, zhruba 39.000. Zdravotní pojištění mohou v ČR získat ti, kteří mají vízum o strpění.

VZP vytvořila pro Ukrajince, kteří do Česka utekli po invazi Ruska na Ukrajinu, webový formulář v ukrajinštině, který umožňuje vyřízení náhradního průkazu pojištěnce online. Průkaz jim pak přijde mailem. Pracovníci VZP jsou také v krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině, z toho v 15 centrech pracují nonstop. Registraci ke zdravotnímu pojištění si mohou uprchlíci vyřídit také na 196 pobočkách největší tuzemské pojišťovny. Bližší informace najdou zájemci na webu pojišťovny.

Náhradní průkaz opravňuje k bezplatné péči ve stejném rozsahu jako mají ostatní pojištěnci v Česku, není třeba si sjednávat komerční pojištění. Doba platnosti zdravotního pojištění je shodná s platností uděleného víza, většinou je stanovená na jeden rok. Pokud uprchlíci nemají v Česku zaměstnání, pojistné za ně bude hradit stát.

Zákon, který minulý týden schválila Sněmovna, umožní, aby měli uprchlíci bezplatnou zdravotní péči včetně léků 30 dní před udělením víza o strpění, připomněl dnes předseda správní rady VZP Tom Philipp (KDU-ČSL). Poskytovatelé se tak podle něj nemusí obávat, že by za ošetření Ukrajinců nedostali od pojišťoven zaplaceno. Ukrajinské děti, které se v Česku narodí, budou mít ze zákona na 60 dní pojištění u zdravotní pojišťovny. Podle Philippa se předpokládá, že do té doby rodiče dítěti vyřídí vízum a zdravotní pojištění pak bude pokračovat.

Kromě zajištění zdravotní péče o uprchlíky VZP podle svého ředitele pracuje také na tom, aby rovnoměrně distribuovala zátěž na zdravotnická zařízení. "Pracujeme na tom, aby byla zátěž, která bude směřovat zejména do primární péče, přesměrována do nemocnic a chceme najít takový systém řešení, který v žádném případě nesníží přístup českých klientů zdravotních pojišťoven ke zdravotním službám," uvedl Kabátek. Situace je podle něj nyní zvládnutelná.

"VZP je připravená v rámci svých rezerv krýt veškeré náklady spojené s péči o ukrajinské uprchlíky," doplnil ředitel. Na dotaz, jaké mohou být náklady veřejného zdravotního pojištění na péči o Ukrajince, řekl, že pokud budou srovnatelné s průměrnými náklady na péči o českého občana, šlo by asi o jednu až 1,5 miliardy korun za rok na 100.000 běženců.

Pražské centrum odbavilo už přes 33.000 uprchlíků, v neděli jich bylo 2471

Pražské asistenční centrum pro pomoc ukrajinským uprchlíkům v neděli odbavilo 2471 lidí, zhruba o 300 méně než v sobotu. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu se na středisko obrátilo 33.096 uprchlíků. Na twitteru o tom dnes informoval pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Pracoviště v pražském Kongresovém centru funguje nonstop a je společné pro hlavní město a Středočeský kraj.

Ubytování se v neděli podařilo zajistit pro 249 lidí, z toho 175 uprchlíků bylo ubytováno v takzvaném nouzovém režimu, tedy například v tělocvičnách. "Dnes jsme opět využili nabízené nouzové ubytování některých městských částí a z centra pomoci jsme tam převezli uprchlíky. Do Třebonic jsme odvezli 45 osob, Praha 8 přijala 45 osob, Praha 9 poskytla azyl 25 osobám a do Modřan jsme umístili 60 osob," uvedli v neděli na twitteru pražští hasiči. K odbavení na jiná asistenční centra v neděli z Prahy zamířilo autobusem 240 lidí.

Hřib v sobotu upozornil na to, že celkový počet uprchlíků z Ukrajiny v Praze je vyšší než počet lidí odbavených v asistenčním centru. Uprchlíky totiž odbavují i další pracoviště odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra. Ne všichni příchozí se navíc registrují ihned.