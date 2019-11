Rakušan věří v širší koalici opozice pro krajské i sněmovní volby

Praha - Předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Vít Rakušan věří tomu, že se podaří domluvit širší spolupráci opozičních stran pro nejbližší krajské, ale i příští sněmovní volby. Uvedl to dnes v otevřeném dopise, který adresoval pořadatelům víkendové demonstrace v Praze na Letné, kde se sešlo až 300.000 lidí na protestu kvůli nynějšímu stavu politiky. Pořádající spolek Milion chvilek vyzýval mimo jiné k aktivnímu zapojení lidí do politiky. Rakušan na to uvedl, že jeho hnutí je otevřeno všem lidem.

Rakušan napsal, že STAN nabízí možnost zapojit se a společně měnit veřejný prostor k lepšímu. "Každý, kdo souzní s hodnotovým desaterem hnutí, se může stát naším registrovaným příznivcem s právy a povinnostmi plynoucími ze stanov," uvedl. Starostové chystají kampaň, která by měla oslovit další zájemce. "Jsme otevřeni aktivním lidem se svobodným, demokratickým myšlením," dodal Rakušan.

Starostové se snaží i o úpravu volebního systému tak, aby nezvýhodňoval velké strany, zmínil Rakušan další z apelů Milionu chvilek. "Hnutí STAN potřebovalo na jeden mandát v roce 2017 téměř 44.000 hlasů, zatímco hnutí ANO o něco málo přes 19.000," shrnul motivaci, kvůli které skupina senátorů STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a nezávislých koncem roku 2017 napadla volební zákony u Ústavního soudu.

"Spolu s tím budou také ústavní soudci rozhodovat o zrušení tzv. uzavírací klauzule pro koalice, která je v našem případě násobná, což s výjimkou Slovenska nemá v Evropě obdoby," uvedl Rakušan. V praxi to podle něj odrazuje od vzniku koalic. "Věřím, že se nám podaří domluvit širší spolupráci pro následující krajské i senátní volby, ale také ty sněmovní. Jen společně můžeme porazit populisty a dát této zemi naději na změnu," uvedl Rakušan.

Sobotní demonstrace se podle různých odhadů zúčastnilo 250.000 až 300.000 lidí. Pořadatelé mimo jiné vyzvali premiéra Andreje Babiše (ANO) k odstoupení, opoziční strany pak vyzvali k tomu, aby se více otevřely veřejnosti, přišly s uskutečnitelnou vizí a posílily své volební šance koalicemi. Demonstranty současně organizátoři shromáždění vybídli, aby vstoupili do veřejného prostoru.