Rakušan varoval před rozdmýcháváním sporů mezi Romy a Ukrajinci

Praha - Rozdmýchávání sporů mezi Romy a Ukrajinci neprospěje nikomu kromě těch, kdo ani Romy, ani Ukrajince nemají v lásce, uvedl dnes večer na twitteru ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Učinil tak v souvislosti se sobotním dosud neobjasněným konfliktem mezi Romy a zřejmě Ukrajinci v Pardubicích, do kterého se podle policie zapojilo asi 20 lidí. Policie po sobotním konfliktu zadržela tři lidi, věc vyšetřuje, národnost účastníků potyčky nekomentovala. Server Romea.cz uvedl, že šlo o konflikt mezi skupinou Romů a trojicí mužů, údajně z Ukrajiny, lehce zraněn byl podle webu jeden z Romů.

"Včerejší (sobotní) incident v Pardubicích, ačkoliv přitáhl pozornost kvůli údajnému zapojení Ukrajinců, nijak nevybočuje z toho, co policie denně řeší. V ČR se v průměru stane více než 500 trestných činů denně. Policie musí denně reagovat a řešit 3,5 až čtyři tisíce relevantních událostí. I v tomto případě policie postupuje podle zákona, zjišťuje skutkové okolnosti a vyzvala k uklidnění situace," sdělil ČTK již odpoledne Rakušan.

Do Pardubic se dnes v reakci na konflikt sjely stovky Romů, účastníci shromáždění nejprve protestovali před hlavním vlakovým nádražím, následně se vydali na pochod městem. "Chceme upozornit vládu na to, že i my jsme občané ČR a nechodíme ozbrojeni po městě a neútočíme. Chceme žít poklidně. Jsme tu proto, že situace mezi Romy je napjatá. Tento případ ze soboty není ojedinělý, je teprve druhý medializovaný. Přibývá konfliktů mezi Ukrajinci a Romy, myslím, že je to zbytečné," řekl ČTK jeden z účastníků protestu Ferdinand Baník.

Rakušan na twitteru varoval před ukvapenými soudy. "Komu prospěje rozdmýchávání sporů mezi Ukrajinci a Romy? Nikomu kromě těch, kdo ani Romy, ani Ukrajince nemají v lásce. My ostatní se nenechme strhnout k ukvapeným činům a ukvapeným soudům. Policie řeší a bude řešit všechny incidenty bez ohledu na to, kdo je pachatelem a kdo obětí," napsal.

Rakušan dnes také uvedl, že "k vytváření speciálních strategií nad rámec začleňování ukrajinských uprchlíků, které řeší vládní zmocněnkyně (pro lidská práva) Klára Šimáčková Laurenčíková, není v tuto chvíli důvod.

Pokud se potvrdí, že v Pardubicích šlo o konflikt mezi Romem a Ukrajincem, půjde v krátké době po sobě o podobný incident. Nedávno vzniklo napětí v Brně po incidentu, při němž poblíž brněnské přehrady při festivalu ohňostrojů zemřel mladý Rom. Podle nepotvrzených informací byl útočníkem Ukrajinec, policisté pouze uvádějí, že šlo o cizince. Podezřelý muž je ve vazbě.