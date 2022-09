Rakušan: V komunálních volbách STAN uspěl, Senát je za očekáváním

Praha - Průběžné výsledky komunálních voleb označil předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Vít Rakušan za úspěch. Podle něj se nenaplnila přání oponentů hnutí, aby zmizelo z komunální mapy. Naopak výsledek senátních voleb, kde jsou zatím na postupových místech tři kandidáti STAN, je podle Rakušana za očekáváním. Pro příští senátní volby STAN zváží vytváření širších koalic. Lídr pražské kandidátky STAN Petr Hlaváček doufá, že na magistrátu hlavního města se vytvoří koalice bez ANO.

Starostové byli podle Rakušana před volbami v nejsložitější situaci ve své historii kvůli aférám, které se hnutí dotkly. S ohledem na to označil výsledek komunálních voleb za úspěch, hnutí podle něj zřejmě naplní cíl získat alespoň 3000 zastupitelů a prosadit se i v krajských městech. Vyzdvihl skutečnost, že STAN zřejmě poprvé při samostatné kandidatuře pronikne do pražského zastupitelstva.

STAN měl po sečtení třetiny hlasů v Praze necelých sedm procent. Na prvním místě byla v hlavním městě koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) s téměř 25 procenty, na druhém ANO se zhruba 20 procenty, následovali Piráti přibližně s 18 procenty a Praha Sobě se 14 procenty. Lídr pražské kandidátky Hlaváček by chtěl jednat o koalici se všemi demokratickými stranami, spolupráci s ANO vyloučil. "Po tom, co prožíváme v Parlamentu a ve společnosti, si to (spolupracovat s ANO) nedokážu představit," řekl.

Doufá, že na spolupráci s ANO nepřistoupí ani koalice Spolu. "Já si myslím, že koalice Spolu a ANO není pro Prahu ani pro naši společnost šťastná. Myslím si, že si to uvědomuje i spousta kolegů ve Spolu," uvedl. Vyjádření některých politiků ze Spolu, kteří spolupráci s ANO připouštějí, ale podle něj může zkomplikovat povolební jednání.

"Senátní (volby) zůstávají za naším očekáváním, nebudu nalhávat, že jsme spokojeni," řekl Rakušan. Podle něj se ukázala jako úspěšná taktika koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), která sdružovala síly a nestavěla kandidáty proti sobě. "Pro příští senátní volby je k zamyšlení, zda se neúčastnit s našimi kandidáty širších koalic," řekl Rakušan.

Koalici Spolu Rakušan k výsledku senátních voleb blahopřál. O případných podporách jednotlivých kandidátů vládních partnerů, kteří budou v řadě případů stát proti opozičnímu hnutí ANO, bude STAN podle Rakušana teprve jednat.