Rakušan: V Karlovarském kraji by mohla být koalice bez ANO a SPD

Karlovy Vary - Vyjednávání o krajské koalici v Karlovarském kraji je podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana specifické a nemá srovnání s jinými kraji. Přesto se rýsuje možnost vzniku koalice demokratických stran a místních uskupení bez účasti ANO a SPD, řekl novinářům.

"Karlovarský kraj dlouhodobě zůstává bez pozornosti nejen mediální. Jsou tady personální vazby, možnost vytvoření koalice ODS s ANO, kde ANO, byť vítěz voleb, nabízí ODS funkci hejtmana. Taková koalice by se evidentně musela opírat o hlasy lidí z SPD," uvedl Rakušan. Ocenil ale, že i v Karlovarském kraji se podařilo dodržet doporučení, aby STAN, pokud to bude jen trochu možné, nešlo do koalice s ANO.

Řekl, že oslovil i předsedy ODS Petra Fialu a KDU-ČSL Mariana Jurečku, aby podpořili vznik koalice demokratických stran bez ANO a SPD. Podle Rakušana by logicky odpovídala současné situaci, kdy se na celostátní úrovni domlouvají na společném postupu ODS a TOP 09 i STAN a Piráti. Zároveň je požádal, aby k vyjednávání přistupovaly obě strany konstruktivně.

Rakušan tím narážel na požadavek koalice ODS a KDU-ČSL na funkci hejtmana a dalších dvou radních hlavně na základě toho, že stejnou nabídku měla od ANO. Spolu se třemi zastupiteli z jiných stran, kteří se již dříve přidali k partnerství ANO s ODS a KDU-ČSL, má tato platforma sedm hlasů.

Vyjednávání o koalici v Karlovarském kraji se dnes po několika týdnech patové situace začala posouvat dopředu. ODS s KDU-ČSL přistoupily na jednání s blokem STAN, Piráti, VOK, Místní a SNK1, který reprezentuje nyní 21 hlasů v zastupitelstvu. Podle dnešního prohlášení regionálního sdružení ODS platforma sedmi zastupitelů "potvrdila svůj vstřícný postoj ke společnému projektu v případě dohody na základních podmínkách a programových prioritách".

Podle lídra kandidátky STAN Petra Kulhánka (KOA) budou intenzivní jednání jak o programových bodech, tak o personálním obsazení vedení kraje. Zatím stále platí názor bloku 21 zastupitelů, že by to mělo být právě toto uskupení, které má nominovat hejtmana. Jednání jsou ale teprve na začátku. Přáním obou jednajících stran je pokusit se do týdne vyjednat přijatelnou dohodu, který by umožnila zvolení nového vedení kraje. Na čtvrtečním ustavujícím jednání zastupitelstva tak podle dohody zastupitelé složí sliby, ale pak dají návrh na přerušení jednání o týden.