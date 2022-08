Rakušan úmyslně nevybral do čela ÚZSI osobu činnou ve službě v poslední době

Praha - Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) na dnešním zasedání sněmovního bezpečnostního výboru uvedl, že do čela civilní rozvědky úmyslně nevybral nikoho z kandidátů, kteří byli v posledních letech ve službě činní. Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) podle něj nebyl v dobré kondici. Poslanci se začali zabývat aférou kolem kontaktů šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka s podnikatelem Michalem Redlem obviněným v pražské korupční kauze Dozimetr.

Rakušan poznamenal, že se na jaře sešel s několika adepty, kteří mu představili vizi vedení ÚZSI. Mlejnka neznal, poprvé jej viděl při schůzce v kanceláři místopředsedy Sněmovny Jana Bartoška (KDU-ČSL), řekl. Odmítl, že by mu Mlejnka doporučil Redl.

Bartoškovo doporučení bylo pro Rakušana důležité, na jeho základě si sháněl další reference. Vycházel především z toho, co po něm vyžadoval zákon, tedy aby nový šéf civilní rozvědky měl při nástupu požadovanou prověrku na stupeň tajné. Ze zákona je dáno, že musí následně požádat o prověření na stupeň přísně tajné, což Mlejnek učinil.

Rakušan zcela vědomě a úmyslně nechtěl vybrat do čela ÚZSI nikoho z kandidátů, kteří byli ve službě v posledních sedmi či osmi letech činní. Ukazuje se podle něj, že toto rozhodnutí bylo správné pro personální uklidnění služby, pro zadávání úkolů a pro její vedení. Mlejnek podle něj v tomto působí bez vazby na kohokoli, kdo měl ve službě v předchozích letech nějaký vliv, bez návaznosti na jakoukoli vlivovou skupinu.

K předchozímu šéfovi ÚZSI Marku Šimandlovi Rakušan řekl, že se zasloužil o ekonomickou stabilizaci služby. Neměla však jasné zacílení a nevýhodou byla Šimandlova jazyková nekompetentnost, dodal ministr.

Ministr vnitra odmítl informace, že Mlejnek by měl nějakou jinou manažerskou prověrku Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ), než jaká by ho opravňovala ke vstupu do tajných služeb. Na to, proč Mlejnka nyní na stupeň přísně tajné prověřuje jeho vlastní úřad, odpověděl, že je to dáno zákonem.

Zároveň Rakušan uvedl, že ve chvíli, kdy by kdokoli nastoupil do čela kterékoli tajné služby a už měl stupeň prověření přísně tajné udělený NBÚ, tak i následně by daná osoba byla opět prověřována příslušnou tajnou službou. Prověrka následně může podléhat soudnímu přezkumu. Jeden z uchazečů podle Rakušana už prověrku na přísně tajné měl, nejde však o jediný aspekt, podle kterého by se měl šéf tajné služby vybírat.

Vicepremiér zopakoval, že Mlejnkova pozice není neochvějná. Pokud by nesplnil zásadní kvalifikační předpoklad, tedy nedostal by prověrku na stupeň přísně tajné, s okamžitou účinností by nemohl vykonávat dál svoji funkci.

Mlejnek měl podle serveru Seznam Zprávy pravidelné kontakty s Redlem nejméně od roku 2012. Ředitelem civilní rozvědky se stal začátkem července. Rakušan webu řekl, že o vazbě s Redlem před jmenováním Mlejnka věděl a nevadila mu, protože vztah obou mužů byl pracovní. Dnes Rakušan uvedl, že ho Mlejnek sám informoval a doložil, že neuzavřel žádné smlouvy s pražským dopravním podnikem nebo magistrátem. Na vládě věc neprobíral, neboť se spokojil s Mlejnkovým vysvětlením. Dodnes jej považuje za relevantní a pravdivé.

Mlejnek serveru sdělil, že se s Redlem potkával jednou až dvakrát ročně. V dané době pracoval ve firmě, která dodává a instaluje technologické systémy a často se uchází o státní zakázky. Důvodem podle něj bylo, že jako obchodník poptával zakázky pro svou firmu, ale žádnou jeho prostřednictvím nezískal.

Opozice v souvislosti s aférou žádá Rakušanovo odvolání z pozice ministra vnitra, premiér Petr Fiala (ODS) se za něj postavil. Hnutí ANO proto zřejmě vyvolá hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu, poslanecký klub věc projedná dnes v podvečer.

Mlejnek zopakoval, že se v minulosti potkával s Redlem pracovně

Ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Petr Mlejnek dnes před poslanci z bezpečnostního výboru zopakoval, že s podnikatelem Michalem Redlem obviněným v pražské kauze Dozimetr se scházel v minulosti pracovně. Bylo to v době, kdy Mlejnek působil v obchodní společnosti a vyhledával pro ni nové příležitosti.

"Pan Redl na mě nikdy nepůsobil dojmem člověka, který je údajně zbaven svéprávnosti," poznamenal Mlejnek. Řekl, že nemůže přesně uvést, kolikrát se s Redlem setkal, nebylo to podle něho častěji než jednou nebo dvakrát ročně. Mlejnek také podotkl, že nedokáže říci, kdy se uskutečnilo poslední setkání.

"Jak jsem mohl vědět v roce 2012, v roce 2015 nebo v roce 2021, že pan Redl bude stíhán v kauze Dozimetr?" tázal se Mlejnek. Zdůraznil, že firma, v níž pracoval, neuzavřela ani jednu smlouvu s Dopravním podnikem hlavního města Prahy ani s pražským magistrátem. Mlejnek také popřel, že by Redlovi předával informace z bezpečnostního prostředí.

Mlejnek ve výboru přiblížil svou dřívější kariéru kariéru i bezpečnostní prověrky, které získal. Spekulace kolem nich odmítl. "Nyní mám požádáno o prověrku na stupeň přísně tajné," zdůraznil.

Nový ředitel ÚZSI také uvedl, že v září vládě předloží nový návrh priorit činnosti civilní rozvědky. Připravuje rovněž novou strukturu úřadu s cílem zefektivnit její řízení. Nynější aféra podle Mlejnka neprospívá bezpečnostní komunitě a "nepřispívá klidu na práci".

ANO předloží novelu, šéf tajných služeb by musel nastupovat s nejvyšší prověrkou

Poslankyně opozičního hnutí ANO Jana Mračková Vildumetzová a další zákonodárci předloží novelu zákona o zpravodajských službách. Nový šéf služeb by podle ní musel do funkce nastupovat s prověrkou na stupeň přísně tajné. Mračková Vildumetzová to řekla na dnešní tiskové konferenci stínové vlády ANO.

Opoziční poslankyně tak reaguje na to, že nový ředitel civilní rozvědky Petr Mlejnek disponuje prověrkou na stupeň tajné a o vyšší má zatím zažádáno. Mlejnek měl zároveň kontakty s podnikatelem Michalem Redlem obviněným v korupčním případu Dozimetr. Poslanecký klub ANO proto bude dnes večer rozhodovat o tom, zda vyvolá hlasování o nedůvěře vládě.

"Dnes se svými kolegy z bezpečnostního výboru vkládám do systému novelu zákona o zpravodajských službách, která přináší tu změnu, že pokud se někdo stane šéfem zpravodajských služeb, musí nastupovat do této funkce s prověrkou přísně tajné," řekla Mračková Vildumetzová. "Zároveň tuto prověrku mu nesmí dělat jeho podřízení, ale Národní bezpečnostní úřad," dodala.

Vláda neshledala minulý týden důvody k Mlejnkovu odvolání kvůli kontaktům s Redlem. Musí ale získat bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné. Šéf ANO a bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) před týdnem dopisem vyzval předsedu vlády Petra Fialu (ODS) k odvolání ministra vnitra Víta Rakušana (STAN). Ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) totiž jmenuje a odvolává se souhlasem vlády právě ministr vnitra. Fiala pro to nevidí důvod, vláda podle něj v případném hlasování o nedůvěře uspěje. Babišovu výzvu premiér označil za snahu o odvedení pozornosti od jeho vlastních afér.

Podle Mračkové Vildumetzové bylo obvyklým postupem, že před jmenováním nového policejního prezidenta nebo šéfa zpravodajské služby představil tento nominant svoji koncepci sněmovnímu bezpečnostnímu výboru. V případě Mlejnka se tak podle ní nestalo.