Rakušan: Ubylo 851 úřednických míst, vláda schválila změny k 1. lednu

Praha - Vláda schválila změnu úřednických míst k 1. lednu. Meziročně jich má ubýt 851. O schválení takzvané systemizace informoval ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) na twitteru. Vláda tak podle něj plní program, v zeštíhlování a zefektivňování státu pak chce pokračovat. V návrhu systemizace k 1. lednu příštího roku ministerstvo vnitra předložilo zrušení 200 neobsazených i obsazených míst ve vlastním resortu. Například na ministerstvu průmyslu a obchodu plánuje ministr Jozef Síkela (STAN) provést změny v příštím roce. Novinářům to řekl před dnešním jednáním vlády. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) pak hovořil o rušení míst na hygienických stanicích, které se nedotklo odborných zaměstnanců hygien, nýbrž neobsazených míst či administrativních.

Služebních míst bude podle úterního vyjádření Rakušana v příštím roce 75.559. Vláda Petra Fialy (ODS) čelí z opozičních řad kritice, že neplní svá předsevzetí a nesnižuje počty státních zaměstnanců.

Na platy zaměstnanců státu by mělo jít podle návrhu státního rozpočtu v příštím roce o 17,9 miliardy korun víc, než kolik předpokládá letošní původně schválený rozpočet. Platy by si tak měly vyžádat celkem 264,3 miliardy korun. Počet míst placených státem se má zvýšit o 7961, z toho v regionálním školství má přibýt 6239 míst. Průměrný plat zaměstnance státu se má v průměru zvýšit o 2361 korun na 42.932 Kč hrubého. Podle premiéra Fialy vláda trvá na své snaze snižovat počet úředníků, stát ale musí kvůli silnějším ročníkům nabírat učitele, z dlouhodobých strategií pak plyne zvyšování počtů vojáků a policistů.

V kapitole ministerstva obrany počítá vláda s navýšením o 600 míst. Z toho 550 míst má připadat na vojáky a 50 na občanské zaměstnance. Celkem si to vyžádá 284 milionů korun, ale na druhé straně o 254 milionů mají klesnout výdaje na příplatky za službu v zahraničí. Na ministerstvu vnitra má přibýt 500 míst pro policisty.

Loni vzrostly výdaje na platy zaměstnanců meziročně o 13 miliard na 246 miliard Kč. V průměru pobírali 41.380 korun.

Odměny regionálních politiků po zmražení stoupnou příští rok o 10 pct.

Odměny regionálních politiků po dvouletém zmražení stoupnou o deset procent. V rámci nařízení to dnes podle informací ČTK schválila vláda. Uvolnění starostové, primátoři či hejtmani si v závislosti na velikosti obce, města či kraje vydělají částku mezi 47.255 a 155.943 korunami. Změna nemá vliv na státní rozpočet, odměny vyplácejí ze svých rozpočtů jednotlivé samosprávy. Obce a kraje do budoucna žádají automatické valorizace.

Odměny členů zastupitelstev územních samosprávných celků se naposledy zvýšily od ledna 2020 o 7,5 procenta. Od začátku následujícího roku s ohledem na rozpočtové důsledky pandemie covidu-19 nerostly. "Z obdobných důvodů ani návrh na zvýšení odměn členům zastupitelstev s účinností od ledna 2022 nebyl akceptován, stávající vláda jej na svůj program k projednání nezařadila," stálo v návrhu.

Ministerstvo vnitra má od vlády uloženo, aby kabinetu poslalo návrh na zvýšení odměn, pokud se průměrná hrubá měsíční nominální mzda v předchozích letech zvýší nejméně o 2,5 procenta. Kumulovaný nárůst průměrné mzdy v příslušných letech činí 9,62 procenta, když měsíční průměrná mzda stoupla z 34.578 korun na 37.903 korun, vysvětluje návrh vnitro.

Desetiprocentní růst bude u uvolněného starosty v nejmenších obcích do 300 obyvatel znamenat zvýšení o 4296 korun na částku 47.255 korun měsíčně. V případě hejtmanů středně velkých krajů se odměny zvýší na 146.491 korun měsíčně, nejlépe odměňovaný primátor hlavního města Prahy si polepší na 155.943 korun.

Vnitro v připomínkovém řízení nevyhovělo požadavku Svazu měst a obcí, který žádal růst odměn všech členů zastupitelstev o 15 procent, ani Sdružení místních samospráv. To usilovalo o to, aby se patnáctiprocentní růst týkal členů zastupitelstev v obcích do 3000 obyvatel. "Rozhodnutí vlády vítáme, přestože jde o nižší nárůst, než jsme požadovali," uvedla v tiskové zprávě předsedkyně Sdružení místních samospráv Eliška Olšáková.

Sdružení žádá zavedení systému automatické valorizace, které podle vnitra chtějí i Svaz měst a obcí a Asociace krajů. Ministerstvo v návrhu připomíná, že se opatření týká asi 62.000 zastupitelů ve 6400 zastupitelstvech, která jsou velice různorodá. Mají mezi pěti a 65 členy a zastupují od 25 do 375.000 osob, v případě Prahy více než 1,1 milionu obyvatel.

K automatické valorizaci se v materiálu přiklání i vnitro, i když podle něj neumožňuje reagovat na mimořádné situace typu covidu-19, války či zásadních výpadků veřejných rozpočtů beze změny zákona. Materiál tak obsahoval i úkol pro ministra vnitra, aby do konce března předložil příslušný návrh zákona kabinetu.

Vláda neplánuje v roce 2023 udržovat zmražené ani platy ústavních činitelů. Ty jsou stejné třetím rokem kvůli koronavirové krizi a stavu veřejných financí, což způsobí razantnější navýšení. Řadový poslanec a senátor by si příští rok mohli polepšit o zhruba 12,7 procenta, tedy o 11.600 korun na 102.400 korun měsíčně. Plat prezidenta by příští rok mohl činit 341.200 korun, o 38.500 korun víc než teď.