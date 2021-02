Rakušan: STAN nenabídl kandidaturu Rychetskému

Praha - Předseda Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan dnes na twitteru odmítl, že by hnutí nabídlo předsedovi Ústavního soudu Pavlu Rychetskému kandidaturu na prezidenta. Reagoval tak na vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO), který při dnešní kritice rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení části volebního zákona Rychetského vyzval, aby se vyjádřil, zda za opoziční hnutí bude kandidovat.

"Prý STAN nabídl prezidentskou kandidaturu panu Rychetskému. To je mentální svět pana premiéra. Kšefty, kšeftíky, něco za něco, uplatit a nabídnout. To my neděláme, sorry jako. Tohle na podzim skončí," uvedl Rakušan. Také místopředsedkyně STAN Věra Kovářová v České televizi odmítla existenci takové dohody, premiérovo tvrzení označila za blábol, který Starosty uráží. "My o žádné takové dohodě nevíme, nikdy jsme o ní neslyšeli a žádnou takovou dohodu nemíníme uzavírat. Nejednáme tak jako premiér Babiš něco za něco," dodala.

Video: Babiš: ÚS se snaží ovlivnit politickou situaci

03.02.2021, 20:00, autor: ČTK/Kateřina Sýkorová, zdroj: ČTK

Ústavní soud zrušil část volebního zákona kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů. Koalicím stran a hnutí postačí pro vstup do Sněmovny získání pěti procent hlasů. Soud škrtal i v paragrafech upravujících určení počtu poslanců v krajích a průběh skrutinia, tedy rozdělování mandátů. Nález nemá časový odklad, dopadne už na letošní podzimní sněmovní volby.

Podle Babiše se Ústavní soud snaží ovlivnit politickou situaci v zemi a otřásá důvěrou lidí v ústavní systém. Rychetský podle něj není nestranným ústavním soudcem. Premiér také nepovažuje za reálné, že by se Sněmovna rychle shodla na novém znění zákona. Rychetského vyzval, aby se k případné kandidatuře za STAN vyjádřil.