Rakušan: Školy jsou připraveny přijmout děti z Ukrajiny bez omezení českých žáků

Praha - Školy budou podle dat ze zápisů připraveny přijmout v září na začátku nového školního roku příchozí z Ukrajiny, a to bez omezení pro české žáky. Po jednání vlády to řekl vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Počet hlásících se Ukrajinců neuvedl. Doplnil, že práci v ČR si dosud našlo 105.000 utečenců, běženci před válkou na Ukrajině podle něj nezatěžují zdravotní systém.

Váleční uprchlíci z Ukrajiny začali do Česka přicházet po začátku ruského útoku na Ukrajinu 24. února. Od počátku invaze jich podle ministerstva vnitra získalo víza 412.959. Přesný počet utečenců před válkou, kteří pobývají v České republice, není znám. Část z nich odjíždí do jiných zemí nebo se vrací na Ukrajinu. V červnu úřady odhadovaly, že v Česku zůstává asi 280.000 až 300.000 běženců. Děti a mládež ve věku do 18 let tvořily podle ministerstva vnitra k 22. červnu asi třetinu.

Podle údajů ministerstva školství ke konci června přišlo do škol v Česku od začátku ruské invaze zhruba 39.000 dětí z Ukrajiny. Počty Ukrajinců zapsaných do škol pro příští školní rok bude úřad znát přesněji v druhé polovině srpna.