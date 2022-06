Rakušan se ohradil proti výtkám, že v kauze kolem DPP nezasáhl

Praha - Předseda STAN Vít Rakušan se ohradil proti výtkám, že v kauze korupce v pražském dopravním podniku nezasáhl. Na twitteru dnes uvedl, že neměl důkaz, a proto věc řešil jen politicky a snažil se oslabit pozici bývalého náměstka pražského primátora za STAN Petra Hlubučka, který jako jeden z obviněných skončil ve vazbě. Dosáhl toho, že se nestal lídrem pražské kandidátky pro obecní volby. Na podezřelé záležitosti Rakušana v dopise dříve upozornila pražská radní Hana Kordová Marvanová (Spojené síly pro Prahu).

Marvanová v pondělí v České televizi řekla, že napsala Rakušanovi interní dopis, kde na podezřelé věci upozorňovala. Považovala za důležité, aby Rakušan věděl, že se to týká Hlubučka, dřívějšího člena pražské organizace STAN a europoslance Stanislava Polčáka, zakázek v dopravním podniku a nejen tam, uvedla.

"Když někdo jako já (...) upozorní na nějaké nestandardní nebo podezřelé věci, tak si myslím, že by správná reakce byla, aby vedení strany, příslušní funkcionáři se tím zabývali, nebagatelizovali. A to si myslím, že je ta chyba, která se stala," konstatovala Marvanová.

Podle Rakušana ale Marvanová, ani on neměli v ruce žádný důkaz, který by podezření potvrzoval. "Proto jsem to řešil pouze po politické úrovni a snažil se pozici pana Hlubučka oslabit. Přestože měl v pražské organizaci silnou podporu, dosáhl jsem toho, že se nestal lídrem pražské kandidátky," napsal Rakušan na twitteru. Kandidátku STAN pro podzimní komunální volby v Praze povede náměstek primátora Petr Hlaváček.

Policie tvrdí, že organizovaná skupina systematicky obsadila klíčové pozice v dopravním podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat různá výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky. Ve vazbě minulý pátek skončil podnikatel Michal Redl, údajný šéf organizované zločinecké skupiny, dále Hlubuček a podnikatel Zakaría Nemrah. Dnes soud rozhoduje o vazbě dalšího obviněného, podnikatele Pavla Kosa.

Kauza korupce v pražském dopravním podniku výrazně zasáhla vládní hnutí STAN. Kvůli kontaktům s Redlem ohlásil v neděli rezignaci k 30. červnu ministr školství Petr Gazdík. V pondělí ze stejného důvodu pozastavil členství ve STAN europoslanec Stanislav Polčák. Odmítli ale, že by byli do kauzy jakkoli zapojeni.