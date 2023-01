Rakušan s Pavlem mluvili o policii, pomoci regionům nebo uprchlíkům

Praha - Ministr vnitra a místopředseda vlády Vít Rakušan (STAN) mluvil se zvoleným prezidentem Petrem Pavlem o policii, vládní strategii pomoci regionům nebo o pomoci ukrajinským uprchlíkům, řekl po schůzce novinářům. Ministra potěšila atmosféra schůzky. Obecně se politici dotkli otázky bezpečnostních kontrol na Pražském hradě a podle Rakušana zmínili, že existují i jiná bezpečnostní opatření, než jaká jsou dosud. Rakušan předpokládá, že "téměř jistě" vláda navrhne Pavlovi jmenování ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelky generálem. Nově zvolený prezident již avizoval, že takovému návrhu vyhoví.

"Jsem především nadšený z atmosféry té schůzky, z civilnosti pana prezidenta, z jeho skutečného zájmu o resort vnitra," řekl Rakušan asi po hodinové schůzce. Mluvili například o stavu policie, Pavel se ve čtvrtek chce sejít s policejním prezidentem Martinem Vondráškem.

Pavel se také zajímal o vládní strategii pomoci regionům, kterým se daří hůře. Rakušanovi podrobně popsal, jakým způsobem chce v těchto regionech moderovat diskusi, která by jim pomohla. Mluvili i o novele tzv. lex Ukrajina, kterou vláda předkládá Parlamentu. Podpis normy týkající se pomoci ukrajinským uprchlíkům dostane zřejmě jako prezident již Pavel. "Zároveň jsme se bavili o tom, že je potřeba teď jasně ukazovat, kam hodnotově Česká republika patří," řekl Rakušan. Ocenil, že Pavel od počátku dává najevo, že ČR patří do EU a NATO a má být pevným spojencem.

Bezpečnostním opatřením na Pražském hradě, která by chtěl Pavel zrušit, se na dnešní schůzce politici příliš nevěnovali. "Oba vnímáme, že názor bezpečnostní komunity je důležitý. Nebavili jsme se konkrétně o nějakém datu odstranění nebo nějakém postupu jako takovém. Ale zmínili jsme, že neexistují jenom dvě varianty, to znamená zatarasený Hrad, jak je to doposud, nebo žádná opatření. Existují i jiná režimová (opatření), která lze určitě využít," uvedl.

Nemluvili ani o výměně šéfa prezidentské ochranky Martina Baláže, o kterou bude Pavel podle médií usilovat. "Probírali jsme režim, ve kterém je pan prezident v současné době chráněn," řekl Rakušan. Označil to za technickou věc, na které se jednoduše domluvili.

Pavel později v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Frekvence 1 řekl, že nemá příliš důvěry v nynější nastavení ochrany prezidenta. Podle něj se postupně prezidentova ochranka vyčlenila a chová se autonomně, přestože má být stále součástí policie. "Jakým způsobem byla ochrana vykonávána, jakým způsobem je třeba i teď zajišťován přístup osob do kanceláří Hradu, ve mně opravdu důvěru nevyvolává. Pokud máte mít někoho kolem sebe 24 hodin sedm dní v týdnu, člověka, který je u vašich telefonních rozhovorů, vašich schůzek, ví přesně, kam jezdíte, s kým se stýkáte, tak takovému člověku musíte věřit," řekl.

Pavel s Rakušanem probrali i to, že nově zvolený prezident si musí sám hledat prostory, ve kterých bude působit před inaugurací. Podle Rakušana je to téma na další diskusi, jak novému prezidentu ještě před složením slibu umožnit "funkční komfort".

Rakušan se vyjádřil také ke jmenování Koudelky generálem. Nevidí důvod, proč by se vláda v podstatě stejném personálním složení odchýlila od svého rozhodování v minulosti. "Takže téměř jistě ta nominace ze strany vlády přijde," uvedl.

Očekává, že Pavel bude vůči vládě kritický, když si to zaslouží. "Je dobré mít na politické scéně silného hráče, kterým určitě bude, ale férového, s argumenty a připraveného k diskusi," doplnil.