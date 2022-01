Rakušan předloží krizovému štábu seznam profesí pro pracovní karanténu

Současná koaliční vláda Petra Fialy (ODS) plánuje z předpisu přinejmenším vyřadit povinné očkování pro lidi starší 60 let. Novelu vyhlášky předloží ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v závislosti na vývoji epidemie. Bývalá vláda rozhodla, že se budou muset očkovat například všichni pracovníci ve zdravotnictví včetně studentů, kteří budou chodit na odbornou praxi, policisté, hasiči nebo vojáci.

Rakušan dnes v televizi řekl, že k 15. únoru by měla být vyhláška připravená v definitivní verzi. "Ale ten její obsah určitě bude znám už o nějakou dobu dříve," řekl.

Podle současného znění schválené vyhlášky musí lidé mít dokončené očkování do 28. února. Pro ty, kteří se ještě očkovat nenechali, to znamená vakcinaci zahájit nejpozději 8. února, aby stihli dostat druhou dávku po 21 dnech. Lidé, kteří dosáhnou 60 let, se mají podle dosavadního znění vyhlášky nechat očkovat do čtyř měsíců. Dosud neočkovaných lidí v těchto skupinách je podle odhadů asi půl milionu. Od února navíc bude platit očkování dvěma dávkami jen devět měsíců, dál bude nutné přeočkování.

Skupina senátorů navrhla Ústavnímu soudu, aby část vyhlášky zrušil. Nařízené očkování seniorů a vybraných profesních skupin je podle nich v rozporu s Listinou základních práv a svobod, vedlo by k nucenému odchodu části lidí z jejich zaměstnání. "Tuhle stížnost nepodporuji a říkám to zcela narovinu," prohlásil Rakušan. "Za prvé si myslím, že jsme jasně řekli, že ta vyhláška jako taková probíhá nějakou revizí. Pan ministr (zdravotnictví Vlastimil) Válek řekl, že někdy okolo 15. února předloží definitivní verzi, kterou by si přál, aby platila," popsal.

Vláda podle něj čeká kvůli tomu, aby mohla reagovat na vývoj pandemie. "A chceme právě mít i dobře vyřešenou případnou otázku protilátek, o které pan ministr Válek hovořil, a chceme mít jistotu, že tam neděláme žádnou zásadní chybu," uvedl.

Ministr Válek řekl již v prosinci v CNN Prima News, že vyhlášku je nutné novelizovat z důvodu mutace viru, protože znění musí reagovat na nová data o variantě omicron. Druhým důvodem je pak podle něj nutnost sladit postup při očkování členů vybraných profesních skupiny skupin s WHO, kdy by podle něj mohli být očkovaní na základě testu protilátek.

Rakušan dnes také řekl, že nikdo zatím na vládu nebo Ústřední krizový štáb nepřišel s podobným návrhem, který platí v Německu, a to, že by lidé směli jít do restaurace až po třetí dávce očkování.