Rakušan považuje za reálný cíl získat 3000 obecních zastupitelů

Praha - Předseda STAN, vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan považuje za reálný, i když maximalistický vytyčený cíl získat 3000 obecních zastupitelů. V Praze by považoval za úspěch, kdyby hnutí na magistrátu mohlo vytvořit svůj vlastní zastupitelský klub. Rakušan to dnes řekl novinářům po příchodu do volebního štábu STAN. Hnutí podle něj zatím nijak neztrácí podporu. Obhajobu pěti křesel v senátních volbách označil za náročnou, bez ohledu na výsledek ale poukázal na to, že klub Starostů zůstane stále velký.

Rakušan upozornil, že zatím bylo sečteno jen malé procento hlasů. Podle dosavadních výsledků komunálních voleb to podle něj ale vypadá, že STAN žádným výrazným způsobem neztrácí pozice. "Ukazuje se, že v menších obcích máme úspěch. Tam ty pozice jsme schopni znovu naplňovat, takže počet zastupitelů si myslím, že v součtu malý nebude. Chci doufat, že STAN se počtu 3000 aspoň přiblíží," řekl.

Jak uvedl již dříve, v senátních volbách by STAN chtěl obhájit počet senátorů, které má v klubu Starostů. "Bude to určitě velmi náročné, protože když se na to podíváme, tak mnoho obvodů je skutečně plné velmi silných osobností napříč politickým spektrem," řekl. Připomněl zároveň, že klub Starostů má v Senátu nyní 24 členů, takže bude bez ohledu na výsledek dál patřit k nejsilnějším.

V Praze hnutí STAN poprvé kandiduje samo. Po kauze pražského dopravního podniku, ve které je obžalovaný bývalý primátorův náměstek za STAN Petr Hlubuček, se podle něj povedlo hnutí udělat změny tak, aby oslovilo voliče. „My jsme dali Petru Hlaváčkovi, který statečně zůstal lídrem kandidátky, možnost, aby si vymodeloval kandidátku podle svých představ. V první desítce není nikdo, kdo by byl s něčím nekalým spojován,“ řekl.

Ze stran kandidujících samostatně vedla v obecních volbách i po sečtení hlasů z třetiny okrsků KDU-ČSL před STAN. Následovaly ODS, ČSSD a KSČM. Nejvíce zastupitelských křesel tradičně držela nejrůznější místní sdružení nezávislých kandidátů. Průběžná účast činila zhruba 49,5 procenta.