Rakušan potvrdil, že Německo chystá zavedení kontrol na hranicích

Berlín - Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) potvrdil, že se Německo chystá na zavedení hraničních kontrol s Českem i dalšími sousedy. Na sociální síti X uvedl, že budou namátkové, v podobném režimu, jako Česko kontroluje hranice se Slovenskem. O situaci dnes mluvil s německou kolegyní Nancy Faeserovou. Německo dočasně zavádí hraniční kontroly i s Polskem a Švýcarskem. Ohlášené kontroly platí ode dneška po dobu deseti dní, mohou být ale o dva měsíce prodlouženy.

"Kontroly budou probíhat v namátkovém režimu, podobně, jako my kontrolujeme hranice se Slovenskem. Cílem je - stejně jako u nás - efektivní boj proti převaděčům. Jde o další důkaz, že Evropa potřebuje funkční společné řešení ochrany vnějších hranic," uvedl Rakušan.

Německo se chystá podle informací listu Die Welt dočasně obnovit stacionární kontroly na hranicích s Českou republikou, Polskem a Švýcarskem podle vzoru kontrol, které od roku 2015 provádí na pomezí s Rakouskem. Faeserová podle listu chce příslušný krok oznámit Evropské komisi. Důvodem kontrol, které Německo v posledních týdnech výrazně zpřísnilo, jsou rostoucí počty azylových žádostí a boj proti převaděčům.

Česká vláda minulý týden ve středu rozhodla, že namátkové kontroly na hranicích se Slovenskem původně ohlášené na deset dní budou pokračovat do 2. listopadu. Česko, Polsko a Rakousko zavedly kontroly na slovenské hranici od středy 4. října. Za první týden fungování kontroly odhalily při nelegální migraci 283 lidí. Vstup na české území odepřeli policisté 234 osobám, ve 27 případech využila ČR readmisní opatření vůči Slovensku. Policisté také zadrželi 12 převaděčů, kterým sdělili obvinění z trestného činu.

Policie se při kontrolách soustředí na vozidla vytipovaná podle zkušeností policistů s odhalováním převaděčů. Policie může zkontrolovat kohokoli, ministerstvo vnitra proto doporučuje, aby lidé poblíž státní hranice u sebe měli občanský průkaz nebo pas.

Faeserová dosud rozšíření stacionárních kontrol odmítala a takovou ostrahu označovala za nástroj poslední možnosti. Čelí ale dlouhodobě tlaku opoziční konzervativní Křesťanskodemokratické unie (CDU), policejních odborů DPolG a premiérů Saska, Braniborska a Hesenska, aby zavedla se zmíněnou trojicí sousedních států stacionární kontroly po vzoru těch s Rakouskem. Kontroly na bavorsko-rakouském pomezí nejsou po celé délce hranice, ale pouze na vybraných místech.

Nyní se německá vláda podle serveru Welt.de po dlouhém váhání rozhodla, že úseky se stacionární hraniční kontrolou rozšíří, a to i v souvislosti s konfliktem mezi Izraelem a palestinským radikálním hnutím Hamás. Policie se totiž obává, že by s migranty mohli do Německa proniknout i teroristé.

V Německu letos požádalo o azyl přes 200.000 lidí a není vyloučeno, že do konce roku by jich mohlo být až 400.000. Do řešení migrační krize se proto vložil i spolkový kancléř Olaf Scholz, který minulý týden v pátek jednal s šéfem opoziční CDU Friedrichem Merzem a se zástupci spolkových zemí.