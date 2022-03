Rakušan: Podle dat operátorů přišlo z Ukrajiny do Česka zhruba 200.000 lidí

Praha - Z údajů mobilních operátorů vyplývá, že počet uprchlíků z Ukrajiny, kteří přišli do Česka, se blíží 200.000. Na jednání sněmovního bezpečnostního výboru to dnes řekl vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Cizinecké policii se dosud ohlásilo téměř 70.000 lidí, ve středu jich bylo skoro 7000, zveřejnilo ministerstvo vnitra na twitteru. Rusko sousední zemi napadlo 24. února.

Čtyři pětiny dospělých, kteří přišli z Ukrajiny do Česka, jsou ženy, zhruba 55 procent ze všech příchozích jsou děti, řekl poslancům Rakušan.

Ministerstvo vnitra udělilo ke středeční půlnoci 108.114 speciálních víz pro uprchlíky z Ukrajiny, za uplynulý den jich vydalo 17.325, řekl první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek, který od dubna převezme vedení policie. Vízum z humanitárních důvodů podle něj dostala zhruba stovka cizinců, kteří utekli před válečným konfliktem a nejsou občané Ukrajiny.

Ministerstvo vnitra uvedlo, že ve středu se na cizinecké policii či v asistenčních centrech nahlásilo 6686 lidí, celkem jich je podle vnitra zaregistrováno 68.327. V posledních dnech se počty registrací drží okolo 7000 za den, nejvíce lidí se ohlásilo minulou středu, kdy jich bylo přes 10.000. Ode dneška mají rozhodnutím vlády příchozí na ohlášení 30 dnů místo původních tří.

V celém Česku vznikla kvůli konfliktu na Ukrajině a příchodu uprchlíků asistenční centra. Zajišťují kromě registrace a zdravotních prohlídek příchozích ubytování, logistiku, humanitární i psychologickou pomoc nebo dopravu.

Hasiči a policisté mohou po středečním rozhodnutí vlády v případě přeplněnosti některého centra určit jiné místo, na kterém budou uprchlíci z Ukrajiny registrováni. Podle Vondráška jsou suverénně nejvytíženější registrační centra v Praze a Brně.

Česká republika je podle dřívějšího Rakušanova vyjádření schopna poskytnout základní komfort a najít ubytování pro zhruba 250.000 lidí z Ukrajiny. Česko podle vicepremiéra nabízí možnost cizincům pokračovat i třeba do Německa vlaky Českých drah.

K úterní půlnoci opustilo Ukrajinu 2,157 milionu osob, sdělil poslancům Vondrášek. Zhruba 1,3 milionu lidí šlo do Polska, 140.000 na Slovensko, 210.000 do Maďarska a 510.000 do Rumunska. Vyplývá to podle Vondráška z údajů unijní agentury Frontex.