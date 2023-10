Rakušan: Nejsou poznatky o radikalizaci muslimů v Česku

Ilustrační foto - Demonstrace pod heslem "Zastavte kolotoč násilí – End the Cycle of Violence" k vyjádření solidarity a účasti se všemi civilními oběťmi současné eskalace v Izraeli a Palestině, 15. října 2023, Praha.

Praha - V současnosti neexistují poznatky, že by se muslimská komunita v České republice radikalizovala. V dnešních Otázkách Václava Moravce České televize to řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v souvislosti s napětím v Pásmu Gazy po teroristickém útoku palestinského radikálního hnutí Hamás na Izrael ze začátku října. Kdyby byl na propalestinských shromážděních jakkoli podporován terorismus, policie by podle Rakušana zasáhla.

"V téhle chvíli nemáme žádné indicie o tom, že by v muslimské komunitě v Česku docházelo k radikalizaci," uvedl Rakušan. Tuzemská muslimská komunita není podle něho příliš početná a shromáždění na podporu Palestiny nejsou na rozdíl například od Berlína a Paříže primárně muslimskými akcemi.

Na manifestace dohlížejí podle ministra i policejní odborníci na extremismus. Rakušan zdůraznil, že není přípustné, aby se v Česku šířil teroristický obsah a podporovala se teroristická hnutí. Na akcích podle něho nezazněl výrok, který by výslovně podpořil Hamás. "Nepřipustíme, aby byl v Česku jakýmkoli způsobem podporován terorismus, v té chvíli zasáhneme," dodal Rakušan.

Stínová ministryně vnitra opozičního hnutí ANO Jana Mračková Vildumetzová vyčítala Rakušanovi podle ní nedostatečnou komunikaci s veřejností. Postup úřadů a policie ohledně veřejných propalestinských shromáždění měl podle ní vysvětlovat předem. "Ministr vnitra reaguje pozdě," míní Mračková Vildumetzová. Pozastavila se také nad tím, že teroristický útok na Izrael se stal 7. října a Bezpečnostní rada státu se sešla až 19. října.

Rakušan uvedl, že bezpečnostní složky situaci stále vyhodnocují a stát je připraven zvýšit stupeň teroristického rizika, kdyby bylo třeba. Dodal, že nemá informace, že by s migrační vlnou přicházeli do Česka radikalizovaní Palestinci.