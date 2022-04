Rakušan nečeká extrémní scénář migrační vlny z Ukrajiny

Praha - Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) nepředpokládá, že by nastal extrémní scénář migrační vlny z Ukrajiny s milionem uprchlíků v Česku. Nynější počet zhruba 300.000 ukrajinských běženců neroste, někteří odjíždějí, uvedl ministr při dnešním jednání sněmovního bezpečnostního výboru o strategii zvládání uprchlické vlny po ruské vojenské invazi na Ukrajinu.

"Čísla nenasvědčují tomu, že by se situace měla výrazně změnit," řekl Rakušan. Bude ale záležet podle něho na dalším vývoji konfliktu na Ukrajině. "Může to být klid před bouří," poznamenal ministr. Rakušan zdůraznil, že ačkoli do Česka přišla z Ukrajiny zhruba tři procenta jeho obyvatel, kriminalita nevzrostla.

České úřady podle něho nemají údaje o tom, kolik lidí se vrací na Ukrajinu, protože se Česká republika nachází uvnitř schengenského prostoru. Je třeba propojit informační systémy členských zemí Evropské unie, což by mělo být připraveno do měsíce, řekl Rakušan. Propojení systémů podle něho zlepší přehled o ukrajinských uprchlících a zamezí možnému zneužívání podpor, které jednotlivé unijní země nabízejí.

Česko podle Rakušana migrační vlnu v podobě 300.000 ukrajinských běženců zvládlo tak, že nejsou potřebná stanová městečka nebo ubytování v modulárních buňkách. "Lidé nespí na nádražích na lavičkách, lidé nespí v parcích," podotkl ministr. Zdravotní systém i sociální systém podle něho odolaly.

O strategii zvládání migrace, kterou ve středu schválila vláda, Rakušan zopakoval, že se bude doplňovat podle připomínek. Vedle odborné shody chce nad dokumentem i shodu politickou.