Rakušan naznačil možnost delších kontrol na hranici se Slovenskem

Praha - Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) naznačil možnost prodloužení namátkových kontrol na česko-slovenské hranici zavedených kvůli migraci. V dnešních Otázkách Václava Moravce České televize také uvedl, že předpokládá delší německé prověrky na hranici s Českem, a to o dva měsíce. Podle ministra jde ale o politické rozhodnutí, protože tranzitní migrace objektivně klesla.

Původně desetidenní namátkové kontroly na hranicích se Slovenskem vláda již jednou prodloužila, a to o dalších 20 dnů. Mají trvat do čtvrtka 2. listopadu. "Neumím si představit, že pokud polská vláda nerozhodne jinak a neotevře polsko-slovenské hranice, nezruší kontroly tam, že by Česká republika v téhle chvíli postupovala jinak," uvedl Rakušan na dotaz, zda "dominový" efekt prověrek bude znamenat, že bude v listopadu také prodlužovat kontroly na česko-slovenské hranici.

Na otázku, jestli předpokládá, že prověrky na česko-německých hranicích budou prodlouženy o dva měsíce, ministr odpověděl, že pravděpodobně ano. "Já tady budu hovořit velmi upřímně. Je to vnitropolitických signál, který vysíláme my našim obyvatelům, když zavedeme kontroly na česko-slovenských hranicích a ukazujeme, že jsme schopni zajistit jejich bezpečí. Stejně postupuje v této chvíli Německo," podotkl Rakušan. Německo spustilo kontroly v polovině října na deset dnů s možným dvouměsíčním prodloužením.

Policisté při namátkových kontrolách na hranicích se Slovenskem, které odstartovaly ve středu 4. října, zkontrolovali podle čtvrtečních údajů přes 110.000 lidí. Odepřeli vstup 745 osobám a zadrželi 32 převaděčů migrantů. Cizinců s jasným úmyslem pokračovat přes Česko dál na západ Evropy zajistili policisté letos zatím více než 3780. Před rokem to bylo za stejné období přes 16.000 lidí.

Rakušan zopakoval, že Evropská unie potřebuje funkční společné řešení migrace se zaměřením na ochranu vnější schengenské hranice. Politolog Miroslav Mareš míní, že nyní navrhovaný migrační pakt už není schopen zabránit nové migrační vlně ani radikalizaci přistěhovaleckých komunit v západní Evropě. Evropa podle něj musí slevit z dosavadních lidskoprávních standardů migrační politiky. "Pro současnou dobu už prostě nejsou adekvátní," řekl Mareš. Je třeba podle něj přijmout i radikální řešení. "A souvisí skutečně se zastavováním té migrace, i násilným, v zemích, odkud dominantně proudí," dodal.

Rakušan uvedl, že s Marešem "bohužel" souzní. Migrační pakt ale podle ministra musí být schválen. "Už jenom proto, aby návratová procedura byla jasná, aby azylové řízení bylo jasné a aby byla lépe chráněna vnější hranice," řekl.

Stínová ministryně vnitra opozičního hnutí ANO Jana Mračková Vildumetzová opět kritizovala Rakušana za to, že návrh paktu podpořil, dokument podle ní pozval migranty do Evropy. "Ty lodě nesmí vyplout," zdůraznila. Rakušan se vůči výtkám ohradil. "To, že teď přichází převaděči, to, že teď přicházejí velké skupiny migrantů, to, že špatně funguje návratová procedura, to, že špatně funguje azylové řízení, to, že se nám někdo deset let potuluje po Evropě a potom spáchá teroristický čin, to je dané právě tím, že žádný pakt schválený nemáme," míní ministr.