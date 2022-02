Rakušan: MV odhaduje, že z Ukrajiny do Česka zatím prchlo 1000 až 2000 lidí

Humanitárním vlakem, který pro ukrajinské uprchlíky v pátek večer do polského pohraničního města Přemyšle vypravily České dráhy, dorazilo 26. února 2022 do Bohumína 13 žen a dětí. V odbavovací hale bohumínského nádraží se sešly desítky obyvatel, kteří přivezli materiální pomoc.

Humanitárním vlakem, který pro ukrajinské uprchlíky v pátek večer do polského pohraničního města Přemyšle vypravily České dráhy, dorazilo 26. února 2022 do Bohumína 13 žen a dětí. V odbavovací hale bohumínského nádraží se sešly desítky obyvatel, kteří přivezli materiální pomoc. ČTK/Sznapka Petr

Praha - Ministerstvo vnitra odhaduje, že z Ukrajiny do Česka přijelo nyní mezi 1000 a 2000 Ukrajinců. Oficiální cestou přes pobytová zařízení a žádosti o pomoc jich zatím prošly jenom stovky. Vláda má v první fázi připraveno 5000 míst, které je schopná a ochotná nabídnout, další místa bude poptávat u krajů. České televizi to po dnešním jednání krizového štábu ministerstva vnitra řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

„Ono je těžké mapovat. My nemáme tu hranici. My máme otevřenou hranici mezi Slovenskou republikou a Českou republikou. Mnoho lidí sem přijíždí po vlastní ose. My samozřejmě teprve budeme mapovat, kolik jich tady reálně je. My odhadujeme, že v současné době to mohou být nižší tisíce. Myslíme si někde mezi tisícovkou dvěma tisícovkami lidí,“ uvedl Rakušan. Další ubytovací kapacity bude poptávat u krajů. „Nemáme vrchní limit, nebudeme říkat, kolik přijmeme,“ dodal.

Uvedl také, že ministerstvo nyní hledá způsob spolupráce s regiony, protože řada krajů a měst chce pomáhat. V neděli má být zprovozněn informační systém, který bude zastřešovat nabídku ubytování z krajů i poptávku po něm, stejně jako nabídku humanitární pomoci a dopravců. Zdůraznil, že pomoc musí být organizována.

Poukázal na to, že situace na ukrajinsko-slovenské hranici je nepřehledná. Má informace od slovenského ministra vnitra, že se tam kupí lidé, kteří chtějí pomáhat, ale na hranici neexistuje přístupový bod, kde by se humanitární pomoc předávala.

"Ten, kdo už v České republice v současné době je, tak nemusí mít strach, když mu propadá vízum,“ zdůraznil ministr. Takový ukrajinský občan má podle něj čas dojít na úřad a vízum si vyřídit. S ním pak bude moci pobývat a pracovat v tuzemsku po nezbytně dlouhou dobu. „Ti, kteří přicházejí do České republiky a mají kam jít, jdou za příbuznými, nemusí dneska dělat v podstatě nic. Přijdou do té rodiny, ať si odpočinou po té náročné cestě a mají tři dny na to, aby přišli na cizineckou policii jako každý jiný cizinec zaregistrovat pobyt,“ popsal. Poté na úřadě opět dostanou dlouhodobé vízum.

Ti, kteří nevědí kam jít, se mohou obrátit na středisko ve Vyšních Lhotách v Moravskoslezském kraji. „My chceme zítra (v neděli) kraje oslovit, aby ta registrační místa byla po celé České republice,“ dodal.

Rakušan také řekl, že v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině se podle něj objevují například útoky na ruské děti ve školních kolektivech. "My sice neposkytujeme nová víza ruským občanům, ale mnoho z nich tady žije a pracuje právě proto, že nesouhlasí s Putinovým režimem,“ řekl. Vyslovil se proto proti šikanování Rusů žijících v tuzemsku.