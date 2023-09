Rakušan má podporu Fialy, výzvu ANO k hlasování o nedůvěře nazval fraškou

Praha - Vlastnictví šifrovaného telefonu nemůže být důvodem pro odvolání člena vlády, reagoval premiér Petr Fiala (ODS) na výzvu opozičního hnutí ANO k odvolání ministra vnitra Víta Rakušana (STAN). Ve Sněmovně dnes představitelé ANO oznámili, že příští týden začnou sbírat podpisy pro hlasování o nedůvěře, pokud Fiala nebude reagovat na informace o tom, že Rakušan šifrovaný telefon vlastnil. Fiala ve vyjádření pro ČTK také upozornil, že hlasování o nedůvěře vládě vzhledem k převaze koaličních poslanců by nemělo dopad, jedině by zkomplikovalo práci Sněmovny. Rakušan výzvu označil za frašku.

"Vlastnictví šifrovaného telefonu není nelegální ani nemorální a nemůže být důvodem pro odvolání člena vlády. Opozice má samozřejmě právo vyvolat jednání o nedůvěře vládě a já jsem poslední, kdo by jí to chtěl upírat. Počty poslanců ve Sněmovně ale voliči určili jasně. Tento krok opozice by tak neměl žádný dopad kromě toho, že by opět zkomplikoval práci Sněmovny, která stojí před schvalováním ozdravného balíčku," uvedl Fiala.

Rakušan považuje výzvu za frašku v podání předsedy hnutí Andreje Babiše a dalších zástupců ANO. "Od počátku se snažil, aby mě spojil s kauzou Dozimetr a zbavil se mě na ministerstvu vnitra. Beru to jako poklonu své práci. Jejím výsledkem je mimo jiné to, že policie pracuje profesionálně a bez politických tlaků, takže ten, kdo je zapojený do Dozimetru, je dnes obviněný. Já ne," napsal Rakušan ČTK.

Babiš podle šéfky poslaneckého klubu ANO Aleny Schillerové vyzval a ještě vyzve Fialu k jednání. "Pokud premiér bude Víta Rakušana stále držet ve funkci, tak do konce příštího týdne sesbíráme podpisy a vyvoláme hlasování o nedůvěře vládě," řekla.

Vzhledem ke sněmovní koaliční většině je pravděpodobné, že pokus o svržení kabinetu by nebyl úspěšný. Fialova vláda by mu čelila potřetí. Předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda dnes na tiskové konferenci řekl, že hlavním výsledkem případného hlasování o nedůvěře by byla především ztráta zhruba jednoho a půl jednacího dne.

Pro hnutí ANO je podle Babiše zásadní, aby Fiala pochopil, že Rakušan je největším nebezpečím pro občany i koaliční vládu. Opoziční subjekt je přesvědčen o tom, že ministr vnitra byl nějakým způsobem součástí organizovaného zločinu v kauze Dozimetr, řekl Babiš. Rakušan podle expremiéra dlouhodobě předvádí mafiánské praktiky, má střet zájmů a na pozici nastoupil s cílem přikrýt zločineckou skupinu.

Server iDNES.cz napsal, že Rakušan požádal o šifrovaný telefon po volbách do Sněmovny na podzim roku 2021 tehdejšího místopředsedu hnutí STAN a dlouholetého uživatele zařízení Stanislava Polčáka. Rakušan řekl, že telefon v podstatě nepoužíval mimo jiné proto, že po nástupu do funkce ministra vnitra disponuje jiným zabezpečeným způsobem komunikace. Zařízení si pořídil kvůli "reálnému podezření", že někdo odposlouchává prostory kanceláře. Na webu STAN o víkendu napsal, že při skládání vlády panovaly obavy ze špehování ze strany bezpečnostní divize Agrofertu, který patří do Babišových svěřenských fondů. Babiš to dnes označil za sprostou a úmyslnou lež.

