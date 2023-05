Rakušan: Kontroly na vnitřní hranici Schengenu jsou krajním opatřením

Petrovice (Ústecko) - Kontroly na vnitřní hranici schengenského prostoru jsou podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) krajním opatřením. "V této chvíli k tomu nemusíme přistupovat," řekl Rakušan na dnešním setkání se spolkovou ministryní vnitra Nancy Faeserovou. Hlavním tématem jejich setkání byl režim na česko-německých hranicích. Německá ministryně uvedla, že otevřené hranice jsou důležité pro občany v každodenním životě a nerada by to měnila. Proto Německo od znovuzavedení kontrol upustilo, dodala.

"Udělali jsme všechno pro to, aby se bezpečnostní situace zlepšila i bez uzavření hranic," uvedla Faeserová.

Ministryně ve čtvrtek oznámila, že Německo kvůli ilegální migraci posiluje policejní hlídky u hranic s Českem a Polskem. Policisty doplní mobilní jednotky a policie bude intenzivněji dělat takzvané skryté namátkové kontroly. Vít Rakušan před dvěma týdny uvedl, že nepředpokládá, že by Německo kvůli migraci zavedlo pravidelné kontroly na hranicích s Českem.

Německá policie v dubnu podle dřívějších údajů spolkového ministerstva vnitra zaznamenala nejvíce případů ilegálního překročení hranice ve směru z Polska. Bylo to 2427 případů. Na hranicích s Rakouskem jich evidovala necelých 1300 a na hranici s Českem devět stovek.

Saský ministr vnitra Armin Schuster řekl, že migrace představuje obrovský problém, který má významný dopad na Sasko. Největší tlak je na německo-polské hranici. Počet ilegálních migrantů, kteří překračují česko-saskou hranici se podstatně snížil, což není náhoda, uvedl Schuster s poukazem na Rakušana, který připomněl, že Česká republika zavedla loni kontroly na česko-slovenské hranici. "Tím se tlak na nás zmenšil, my to v Sasku cítíme a jsme také za to vděční," řekl. Díky kontrolám klesl podle Rakušana počet lidí tranzitujících přes ČR o 98 procent, což se projevilo i na česko-německé hranici. "V současné době je situace stabilizovaná," uvedl.

Sasko se bude podle ministra vnitra Schustera soustředit na polsko-německou hranici. Poděkoval Faeserová, že je ochotna se zabývat tím, co Sasko trápí. Počet ilegálních migrantů, kteří byli zadržení na území Saska a jsou vybaveni běloruskými pasy, se podle ministra zvýšil o 68 procent. Faeserová uvedla, že je nutné si uvědomit, co by zavedení kontrol znamenalo pro život obyvatele, pro obchodníky. Vhodné je podle ní přenést dobré zkušenosti z německo-české hranice na německo-polskou hranici.

Česko bylo aktivní podle Rakušana hned na začátku konfliktu na Ukrajině. "Proto jsme zavedli kontroly na hranicích česko-slovenských, to byla naše reakce. Nyní pracují společné hlídky na slovenské straně, tam už kontrolují vlaky, nemáme proto problém s tím, že bychom vraceli migranty," řekl Rakušan.

Faeserová již dříve odmítla požadavky zástupců Saska a Braniborska, aby na hranicích s Českem a Polskem byly zavedeny stálé kontroly. Trvá na tom, že předpokladem pro takový krok by bylo závažné ohrožení veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti a považuje ho za "opatření poslední instance".

Dočasně kontroly nyní zavedlo Slovensko na hranicích s Českem, Polskem, Rakouskem a Maďarskem, a to kvůli zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti v době konání mezinárodní konference v Bratislavě a také akce motocyklového klubu Hells Angels. Období možných kontrol potrvá do 8. června.