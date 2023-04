Rakušan: Jurečkův návrh na změny valorizací penzí má podporu koalice

Praha - Návrh na změnu valorizací důchodů ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) má podporu vládní koalice, uvedl dnes na tiskové konferenci k fungování kontrol na Pražském hradě předseda STAN a vicepremiér Vít Rakušan. Podle prezidenta Petra Pavla jsou opatření nezbytná, nelze žít na dluh. Změny ve valorizacích a pravidlech pro předčasné odchody do důchodů Jurečka plánuje představit dnes odpoledne. Podle Rakušana jsou úpravy ve vládní koalici projednané.

Podle něho je každý šestý důchod v současnosti placen z deficitu, proto je třeba se změnami přicházet, i když jsou nepříjemné. "V principu můžeme utratit, jen co vyděláme, není možné žít dlouhodobě na dluh," dodal na uvedené tiskové konferenci prezident Pavel s tím, že je třeba dbát na to, aby nedošlo ke zhroucení veřejných financí. "Opatření jsou nezbytná, ale s ohledem na dopad na sociálně slabé vrstvy," uvedl prezident.

Podle něho je však potřeba dbát i na komunikaci tématu. Připomenul, že k věci se vyjádřil ihned po vstupu do funkce v souvislosti se zákonem o mimořádné valorizaci. Nyní podle svých slov nemá důvod do debaty vstupovat, je nicméně ji připraven moderovat, pokud by se zadrhla. I podle Rakušana je třeba myslet na sociálně slabé a valorizace zachovat.

Představit koncepční změny valorizace důchodů a úpravu podmínek pro nárok na předčasné důchody má Jurečka dnes odpoledne na tiskové konferenci. Místo mimořádné valorizace by se měl důchodcům a důchodkyním vyplácet nový solidární příspěvek v případě, pokud by cenový přírůstek překročil pět procent. Dřívější důchod by neměl být výhodnější než řádný. Ministr proto trvá na zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu. Dosud se mluvilo o tom, že by se například předčasný důchod neměl valorizovat a navyšovat by se pravidelně začal až od řádného důchodového termínu. Větší než dnes by mohlo být také krácení. Nárok na něj by mohl vzniknout po 40 letech zapojení do systému pojištění, nikoli po 35 letech práce, jako tomu je doposud.