Rakušan: Delší stav nouze o 30 dnů věcnou podstatu má, vláda rozhodne za týden

Praha - Prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dnů v souvislosti s uprchlickou vlnou z Ukrajiny věcnou podstatu má. Novinářům to dnes ve Sněmovně řekl vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Vláda o tom však dnes rozhodovat nebude, Rakušan chce o věci otevřít diskusi. Kabinet by pak o případném prodloužení stavu nouze, který nyní platí do konce května, mohl hlasovat příští týden.

Kabinet nouzový stav vyhlásil na 30 dnů od pátku 4. března, následně Sněmovna odsouhlasila prodloužení do úterý 31. května. Vládní představitelé už dříve zdůrazňovali že nouzový stav na rozdíl od jeho trvání při koronavirové krizi neomezuje české obyvatele.

Podle Rakušana je nouzový stav důležitý zejména kvůli ubytovávání uprchlíků. "Řada ubytování, kde v současné době uprchlíci jsou, neodpovídá normám, za jakých za normálních okolností ubytováváme lidi. Ty nemovitosti jsou mnohokrát adaptované a v podstatě bez nějakých kolaudací a podobně. My tento typ nouzového ubytování zatím potřebujeme," řekl vicepremiér.

Pokud o prodloužení nouzového stavu požádá, určitě ne na delší dobu než na 30 dnů. "Dnes jdu na vládu, kde teprve otevírám diskusi, abych zjistil atmosféru na vládě. Argumenty dám a za sebe zcela otevřeně říkám, že si myslím, že to věcnou podstatu na dalších 30 dnů ještě má," doplnil. Kabinet pak podle něj rozhodne za týden.

Od začátku ruské invaze na konci února vydalo Česko podle aktuálních údajů ministerstva vnitra celkem 337.151 speciálních víz, která lidem prchajícím před válkou umožňují v zemi pobývat až rok. Cizinecké policii se dosud nahlásilo 233.472 lidí. Nahlašovat se nemusí děti do 15 let, které podle posledních dat vnitra tvoří asi třetinu uprchlíků. Mezi dospělými Ukrajinci s dočasnou ochranou jsou zhruba tři čtvrtiny žen.